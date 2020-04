Csúcsra pörgeti a vírus az online kaszinókat

Az online kaszinózásnak kevés dolog tehet jobbat, mint hogy otthon ülnek az emberek. A koronavírus miatti kijárási korlátozás valósággal berobbantotta a digitális játéktermek piacát.

A játék spontán örömforrás, a pszichológiai cikkek, szakkönyvek erről írnak, s ez a felnőttekre ugyanúgy igaz, mint a gyermekekre. A munkától és a tanulástól eltérően azért játszunk, hogy mindenféle külső célkitűzéstől mentesen jobb kedvre derítsük magunkat. Lehet szó akár társasjátékról, sportos játékról vagy digitális térben űzött játékról, például online kaszinózásról.

Öröm a köbön

Az online kaszinózás annyiban biztosan különbözik a többi offline vagy akár online játéktól, hogy itt a nyeremény utáni hajsza plusz adrenalin löketet ad, vagyis a játék jelentette öröm minimum köbre emelkedik. Éppen emiatt az online térbe nem csak azok járnak, akik rizikómentesen, pénzmozgatás nélkül kívánnak kikapcsolódni, de azok is, akik igenis meg akarják nézni, mennyit hoz az ász pár, ha az asztalon a river. Ennél is tovább mennek azok, akik profi kaszinózók, ebből élnek, sőt könyvet írnak a legjobb online kaszinók látogatása során szerzett tapasztalataikról.

Korlátozás=játék

Akármelyik „halmazról” beszélünk, az online játékosok minden valószínűség szerint áldásként tekintenek a kialakult helyzetre. A világ sok országában kijárási tilalmat vagy korlátozást vezettek be a koronavírus jelentette fertőzésveszély miatt. Mi tévők legyünk, ha az orrunkat sem dughatjuk ki a lakásból: kaszinózunk! A nyerőgépek, a rulett, a blackjack és a különböző pókerjátékok minden eddiginél jobban pörögnek, már ha bírja az internet, hisz odahaza munka mellett, után vagy előtt is jut egy kis idő a játékra. Lássuk, mennyire!

75 százalékos növekedés

A Verizon Communications nevű cég március végi vizsgálata szerint amíg a streaming tartalomszolgáltatás és a VPN forgalma 12-30 százalékkal növekedett, addig az online játékok adatforgalma bődületes, 75 százalékos emelkedést mutat. Ennek egy jelentős részét pedig a digitális térben játszott szerencsejáték, az online kaszinózás teszi ki. Mindeközben a kaszinók ajtajára az éttermekhez, mozikhoz, rendezvényközpontokhoz hasonlóan sorra kerül lakat a vírus terjedése miatt: a Las Vegas-i kaszinók utoljára John F. Kennedy temetése miatt zártak be még 1963-ban. Most újra fel kellett függeszteniük a tevékenységüket. Minden bizonnyal közülük is sokan folytatják a gép előtt, az online térben.

Az online szerencsejáték, ezen belül a kaszinózás iránti kereslet növekedése az egész szektort megmozgatja: miközben egyes iparágak hetek óta mélyrepülésben vannak a koronavírus miatt elrendelt korlátozások nyomán, a digitális játékosok igényeit kielégítő kiszolgálóbázis csúcsra pörög. Az online kaszinókat működtető cégek munkatársainak nem kell új munkahely után nézniük, sőt, ha a vírus teremtette helyzet még hetekig, hónapokig így marad, akkor új kollegákra is szükség lesz.

Fokozott szűrés

Az online kaszinózás jelenlegi növekedése felveti az ezerszer ismételt kérdést: nem okoz-e testi-lelki függőséget az online szerencsejáték? Szakemberek sora adta már meg erre a választ: ha túlzásba viszik, a szerencsejáték ugyanúgy előidézhet függőséget, mint a mérték nélkül fogyasztott alkohol vagy más élvezeti cikk. A játék szervezőinek épp ezért szigorú szabályozás szerint, akár önkorlátozó módon kell eljárniuk, ha úgy érzékelik, hogy a játékosaik sérülékenyek, lelki kényszer hatására ülnek le játszani. Ezt fokozottan, folyamatosan kötelesek ellenőrizni.

Szintén visszatérő kérdés a kaszinózás kapcsán: a szervezők tényleg kifosztják a játékosokat, vagyis csak veszíteni lehet a rizikózáson? A válasz röviden: nem. A hazai online kaszinók a tétek kevesebb mint 10 százalékát nyerik el, a többi pénz a játékosoknál marad.