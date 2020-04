Az Origo számolt be arról hétfő délután, hogy már több mint 1 millió követője van Orbán Viktornak a Facebookon.

Április 20-án, hétfőn a magyar miniszterelnök Facebook-oldalán megjelent az egymilliomodik követő, 1 000 864 ember követi őt délután 1-kor – írja az Origo.

A miniszterelnök oldala látványosan meglódult az elmúlt másfél hónapban: március közepén a 444.hu is beszámolt róla, hogy rövid idő alatt 120 ezer új követője lett, és azóta újabb tízezrek követték be. A járvány előtt nagyjából 670 ezren lájkolták a miniszterelnök oldalát, ez azóta mintegy 200 ezerrel, 870 ezer fölé nőtt. Viszont a követők összességében már többen vannak 1 milliónál is.

A hirtelen növekedésben nyilvánvalóan közrejátszik az, hogy az elmúlt hetekben már a hivatalos kormányzati kommunikáció is ezen a csatornán zajlik – teszi hozzá a 444. Orbán itt jelentette be az iskolák bezárását, gazdasági akciótervének részleteit, és rendszeresen a Facebookon tájékoztat a járvánnyal kapcsolatos intézkedésekről is.

Legutóbb, ma reggel a magyaroknak azt üzente, hogy csak együtt sikerülhet, méghozzá Pataky Attila, Charlie és Frenreisz Károly produkciójával, akik a TV2 jótékonysági műsorában énekeltek.

Forrás: Origo, 444