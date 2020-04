Alaposan megnövekedett a futárszolgálatok forgalma

A belföldi küldeményforgalomban a karácsony előttihez fogható pezsgést tapasztalnak a futárszolgálatok – írja keddi számában a Világgazdaság.

A lapnak a Magyar Posta arról számolt be, hogy április első két hetében a tervezettnél több mint 20 százalékkal voltak nagyobbak a beérkező napi tételek, a forgalom a tavaly november végi állapotot idézi. A megbízások megugrása azonban az elmúlt években végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően nem okozott gondot a postánál.

Az online rendeléseket ösztönözték a boltbezárások, illetve a nyitvatartások korlátozása, valamint az otthon maradásra buzdító kampány is. Kitértek arra, hogy a járvány a termékek összetételét is befolyásolta: egyre többen rendeltek szájmaszkot, fertőtlenítőszert, de magasabb volt a digitális oktatáshoz és az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközök aránya is. Emellett megérkeztek a webáruházakból a tavasszal szokásos termékek: a kerti szerszámok, felújítási anyagok, kerti csúszdák és kerékpárok.

(MTI)