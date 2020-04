Tizenkilenc európai újság közölte egyszerre azt a felhívást, amelyben 73 közéleti személyiség a Magyarországon elfogadott koronavírus-törvény veszélyeire figyelmeztet. A levél magyar változata a Népszavában jelent meg, és egyik kezdeményezője Andor László, volt EU-biztos. Az aláírók szerint szerint két vírussal kell egyszerre megküzdeni, ebből az egyik Orbán politikája.

Az aláírók között van több volt miniszterelnök is, például Carl Bildt (svéd), Guy Verhofstadt (belga), Jyrki Katainen (finn), Jean-Claude Juncker (luxemburgi, később az Európai Bizottság elnöke is volt), Petre Roman (román), Taavi Roivas (észt), Vladimir Spidla (cseh), illetve Aleksander Kwasniewski volt lengyel államfő. Számos filozófus, újságíró, volt EU-biztos is aláírta még.

Itthon a Népszava jelentette meg hétfőn a nyilatkozatot.

A levél szerint a felhatalmazási törvény veszélyezteti az európai demokráciát, ezért fel kell lépni ellene. Az aláírók ezért szankciók kivetésére buzdítják az Európai Bizottságot, illetve a nemzetközi sajtót pedig arra sarkallják, hogy többet és alaposabban foglalkozzon a magyar helyzettel.

Mi, európaiak két vírussal kell, hogy megküzdjünk egyidejűleg és egyforma erőbedobással. Az egyik a COVID-19, amely a testünket támadja meg, de van egy másik fertőzés is, amely a gondolatainkat és a demokratikus rendszereinket veszi célba

- kezdődik a felhívás.

2020. március 30-án a magyar parlament elfogadott egy szöveget, amely megengedi a kormánynak bizonyos törvények végrehajtásának felfüggesztését, a törvényi rendelkezésektől való eltérést, és további rendkívüli intézkedések bevezetését rendeleti úton, gyakorlatilag meghatározatlanul hosszú időszakra, új korlátozásokkal a médiára és a tájékoztatásra vonatkozóan. Ez a hatalmi koncentráció példátlan az Európai Unióban. Nem szolgálja a COVID-19 – vagy annak gazdasági következményei – elleni harcot. Ehelyett megnyitja az utat mindenféle visszaélések előtt. Köz- és magánjavak fölött a végrehajtó hatalom kénye-kedve szerint, nagyrészt elszámoltathatatlan módon rendelkezhet. Ez a végkifejlete Magyarország évtizedes sodródásának az autokrácia irányába, ami veszélyes

- folytatódik a szöveg, ami a CIVICO Europa nevű szervezet két társelnöke, Guillaume Klossa (Franciaország) és Francesca Ratti (Olaszország), valamint Guy Verhofstadt, volt belga miniszterelnök és Andor László volt EU-biztos kezdeményezésére született. (Az aláírók listáját és a felhívás angol szövegét itt találják.)

A CIVICO azt írja, hogy az EU tagországai a világjárvány közepette korlátozzák bizonyos értelemben állampolgáraik jogait, de az intézkedéseknek arányosnak és igazoltnak kell maradniuk. Úgy vélik, hogy a magyar kormány határozatlan idejű felruházása a rendeleti kormányzásra európai uniós szerződéseket is megsért, éppen ezért el kell ítélni Orbán demokrácia elleni támadását.

Az aláírók az Európai Bizottságot arra kérik, hogy szankcionálja a szerződések megsértését, az Európai Tanácsot és Európai Parlamentet pedig arra, hogy késedelem nélkül fogadják el ezeket a szankciókat.

Végül felhívunk minden európai állampolgárt, hogy ami Magyarországon történik, azt ne valamilyen külső tényezőnek tekintse, hanem a közös érdekeink elleni alapvető fenyegetésnek. Eljött az ideje, hogy mindannyian, együtt folytassuk ezt a küzdelmet. A tét nemcsak az egészségünk, hanem a közös eszményeink, valamint az Unió és a demokráciáink túlélése

- zárul a felhívás.

Forrás: Népszava, Index, 444, HVG

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd