Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs keddi tájékoztatójának elején közölte: 2098 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elmondta azt is, hogy már több mint 50 ezer laboratóriumi vizsgálatot végeztek a WHO ajánlásainak megfelelően. Közölte azt is, hogy középkorúak is vannak itthon lélegeztetőgépen.

50 052 a WHO által elismert tesztet végeztek el a kiemelt laboratóriumokban – mondta el kedden Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A WHO magyarországi képviselője is elismerte, hogy a legjobb felkészülés, hogy a legrosszabbra készül az ország. A járványgörbe ellaposításával talán sikerül elkerülni a legrosszabbat

- tette hozzá Müller Cecília.

Keddre újabb 14 idős krónikus beteg halt meg, ezzel 213 főre emelkedett az elhunytak száma.

Elmondta:

zárt közösségekben jellemző a betegség terjedése, ilyenek az idősek otthonai és azok a kórházi osztályok, ahol beteg van jelen.

Eddig 20 idősotthonban jelent meg a koronavírus, azonban rendkívül különböző a fertőzöttség mértéke, van, ahol csak egy-egy betegről lehet tudni.

Három olyan intézmény van, ahol több beteget regisztráltak, ezek jellemzően nagyobb otthonok. Továbbra is a főváros és Pest megye a legfertőzöttebb terület, de egyes határmenti megyékben is nőtt is a fertőzöttek száma.

Az összes regisztrált beteg közül 852-et ápolnak kórházban, közülük 82-en vannak lélegeztetőgépen, jellemzően idősebb emberek. Müller Cecília hangsúlyozta:

vannak közöttük 40-es, 50-es éveikben járó személyek is, ebből is látszik, hogy a betegség nem csak az időseket veszélyezteti, bárki elkaphatja.

Újságírói kérdésre elhangzott: a hatósági karanténban lévő személyek dolgozhatnak otthonról.

