Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs keddi tájékoztatóján elismételte a reggel közölt adatokat: 2098 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elmondta azt is, hogy 50 052 a WHO által elismert tesztet végeztek el a kiemelt laboratóriumokban. Keddre újabb 14 idős krónikus beteg halt meg, ezzel 213 főre emelkedett az elhunytak száma – tette hozzá.

Müller Cecília arról is beszélt,

az, hogy nem növekszik a megbetegedések száma, nem jelenti azt, hogy a járványnak vége lenne.

Az, hogy meddig tart a plató, azt nem lehet megmondani, ez egy hosszabb időszak is lehet – tette hozzá. Járványügyi szempontból egy-két napos elemzés nem helytálló.

Müller Cecília kérdésre elmondta, hogy egyelőre nincs olyan személy itthon, aki egészségesen meghalt volna, de más országokban volt már erre példa.

Az országos tisztifőorvos arról is beszélt, hogy

már több mint 50 ezer laboratóriumi vizsgálatot végeztek a WHO ajánlásainak megfelelően.

A tesztelésről azt mondta, hogy kezdetektől fogva ragaszkodnak a tudományos alapon álló tényekhez, és ebben nagyban segít a WHO. A WHO magyarországi képviselője is megfelelőnek tartotta a hazai tesztelési protokollt, így a vírus örökítőanyagán alapuló tesztelés megbízható.

Egy igazolt fertőzött esetének környezetében 30 laboratóriumi vizsgálat történik

- tette hozzá.

A WHO magyarországi képviselője is elismerte, hogy a legjobb felkészülés, hogy a legrosszabbra készül az ország. A járványgörbe ellaposításával talán sikerül elkerülni a legrosszabbat

- mondta Müller Cecília.

Forrás: Origo, 24.hu