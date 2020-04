Így segíthetik a szülők a tanulókat ezekben a nehéz időkben

Otthon is sokat segíthetünk azoknak, akiknek a koronavírus miatt nehezebben megy a suli.

Nincs jelenleg az országban olyan végzős diák, akit ne foglalkoztatna a kérdés: vajon mi lesz az érettségivel? A vizsgák hivatalosan május 4-én kezdődnek, ám az időpont a járványügyi helyzettől függően változhat. Makai Gábor, klinikai szakpszichológus válaszolt a Blikk kérdéseire.

Befolyásolhatja a diákok teljesítményét a bizonytalanság?

– Igen, a káosz hatással van a tanulók mindennapjaira is. Nehéz helyzet ez, egyik pillanatról a másikra kellett átállni online oktatásra, a felkészülés most másképp zajlik, mint az elmúlt években. Ennek pszichés terhét csak úgy tudja legyőzni a diák, ha a passzivitás helyett alkalmazkodik.

Milyen félelmek gyötörhetik a tanulót?

– Hogy nem tud rendesen felkészülni, nem jut be az egyetemre, avagy nem tudja megállni a helyét a vizsgán... A sor végtelen. Mivel fogalmuk sincs, hogy a gyakorlatban hogyan zajlik majd a vizsga, ráadásul az időpont is kérdéses, sokan úgy érezhetik, értelme sincs tanulni, sőt, tévesen azt fantáziálják, hogy emiatt tönkremegy az életük. Itt már a szülőnek is fel kell kapnia a fejét, ez ugyanis a bizonytalanságból fakadó szorongás. A szülőnek partjelzőként a pálya szélén kell állnia! Nem telepedhet rá a gyermekére, szankciókkal és fenyegetőzésekkel sem megy semmire. Legyen jelen, találja meg a közös hangot, illetvemindig sugallja azt: bármi történik, én itt vagyok, rám számíthatsz!

Forrás: Blikk

Kép: Pixabay