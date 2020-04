A Demokratikus Koalíció által vezetett fővárosi kerületekben egyszeri, ötvenezer forintos otthonápolási támogatást adnak azoknak, akiknek valamelyik családtagját a koronavírus-járvány miatt hazaküldték a kórházból.

A DK szerdai, online sajtótájékoztatóján Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes azt mondta, a kormány két hete döntött 36 ezer kórházi ágy felszabadításáról.

A kabinet a hazaküldött embereket ezzel "halálra ítélte"

- jelentette ki.

Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármestere hangsúlyozta, ezekről a betegekről egészségügyi szakemberek állapították meg, hogy a kórházakban vannak biztonságban.

A kormány azonban egy "meggondolatlan és ostoba" döntéssel hazaküldi őket, anélkül, hogy tudná, otthon megkapják-e a megfelelő ellátást

- tette hozzá.

Cserdiné Németh Angéla XV. kerületi polgármester hangsúlyozta, a járvány kezdete óta az általuk vezetett kerületekben olyan feladatokat oldanak meg, amelyeket a kormánynak kellene. Éppen ezért megoldják azt a feladatot is, hogy ezek a betegek és családjaik ne maradjanak magukra – szögezte le a politikus.

A XVIII. kerületet vezető Szaniszló Sándor elmondta, az ötvenezer forintos támogatáshoz csak egy egyszerű módosítás szükséges.

Kiss László, Óbuda polgármestere arra kérte a többi polgármestert, hogy ők is vezessék be a rendkívüli otthonápolási támogatást. Ez az ötvenezer forint nem old meg mindent, de nagy segítség a bajban – fogalmazott.

László Imre, Újbuda polgármestere kijelentette, nem az a feladatuk, hogy keseregjenek az elvonásokon és az őket sújtó "negatív rendszabályokon", ezért arra törekednek, hogy segíteni tudjanak a betegeken és azok családjain.

Forrás: MTI