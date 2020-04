Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartásában működő bentlakásos intézményben időseket, vak és látássérült embereket, valamint pszichiátriai betegeket is gondoznak.

A Hír Televízió tudósítója jelentette szombaton, hogy három koronavírusos beteget találtak a Csongrád Megyei Napsugár Otthon Szegedi Vakok Otthonában.

A tudósító azt mondta: a Csongrád Megyei Napsugár Otthon Szegedi Vakok Otthonában 200 bentlakó és dolgozó van, közülük 3 beteg került a szegedi klinikára, náluk megállapították a koronavírus-fertőzést. A járványügyi szakemberek jelenleg is tesztelik az állami fenntartású intézmény lakóit.

Az otthon fenntartója a Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád Megyei Kirendeltsége.

A héten szerdán, csütörtökön és pénteken több szegedi idősotthonban is fertőtlenítettek a szakemberek,és folyamatosan ellenőrzik mind az 1035 idősotthont is Magyarországon, de az EMMI intézménye az első olyan időseket is gondozó szegedi otthon, ahol hivatalosan is kimutatták a koronavírust.

