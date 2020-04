Szél Bernadett független országgyűlési képviselő közösségi oldalán azt írta, a gyermekotthonban élők még egy egészségügyi sétára sem mehetnek ki.

A 24.hu szúrta ki, hogy Szél Bernadett vasárnap Facebook-oldalán arról számolt be, hogy ellenőrizte a gyermekotthonok jelenlegi helyzetét és arra jutott, hogy „dacára a korábbi minisztériumi kommunikációnak”, a gyermekotthonban élő gyermekek továbbra is be vannak zárva az intézményekbe, immár 40 napja.

A független országgyűlési képviselő azt írta,

az EMMI tehát vagy nem mond igazat, vagy egyszerűen azt sem tudja, mi zajlik a hozzá tartozó gyermekotthonokban és össze-vissza beszél – nem tudom eldönteni, melyik a rosszabb. Mert miközben most már a járványügyi szabályok lazításáról kommunikál a kormány, a fiatalokat meg érettségire küldi, a gyermekotthonban élők egy egészségügyi sétára sem mehetnek ki – továbbra sem!

Korábban az RTL Klub kérdezett rá az Emberi Erőforrások Minisztériumánál (Emmi), hogy mi az oka ennek a rendkívül szigorú intézkedésnek, hiszen még Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint is nagyon fontos a mozgás a fiataloknak nemcsak az egészség, de a mentális egészség megtartása szempontjából is. A tárca válasza szerint:

Kisebb csoportokban, megfelelő felügyelet mellett a gyermekotthonokban elhelyezett fiatalok is kimehetnek a szabadba az általánosan, mindenkire érvényes szabályok, ajánlások betartásával.

Szél azonban az tapasztalta, hogy szó sincs kiscsoportos kimozdulásokról, a gyerekek maximum a gyakran csak kis alapterületű udvarra mehetnek ki, ami nem ad lehetőséget a mozgásra.

Facebook posztjában azt írta,

Több jelzést is kaptam az ország gyermekotthonaiból, hogy egyre súlyosabb probléma a gyermekek bezártsága. Egy hozzám eljutott főigazgatói utasítás szerint a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság március 16-án arra utasította a fenntartása alatt működő gyermekvédelmi intézményeket – ideértve a nevelőszülői hálózatot is –, hogy vezessenek be látogatási és intézmény-elhagyási tilalmat. Idézem szó szerint: "A megváltozott tanítási rend, továbbá a gyermekvédelmi intézményi gondozottak lehető legnagyobb védelme okán, egészségük megóvása érdekében a gyermekvédelmi intézmények vonatkozásában szükséges a látogatási tilalom, valamint az intézmény elhagyási tilalom bevezetése. A korlátozás alól kivételt a súlyos egészségkárosodás esetében történő, valamint az életvédelem érdekében szükséges intézkedés képez." (A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatójának 5/2020 (III.16.) egyedi utasítása a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos gyermekvédelmi intézményi eljárásról). Ebből az lett a gyakorlat, hogy a gyermekek március közepe óta be vannak zárva – és miközben most már a lazításról kommunikál a kormány, a fiatalokat meg érettségire küldi, a gyermekotthonban élők egy egészségügyi sétára sem mehetnek ki.

Szél Bernadett ezért felszólította a kormányt és a fenntartót, vagyis az Emmit és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot, hogy biztosítsa a gyermekek testi és lelki egészségéhez elengedhetetlen mozgást a szabadban, a felügyelt és szabályozott keretek közt megszervezett sétát.

Forrás: 24.hu

Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi