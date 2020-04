Koronavírus-fertőzötteket kezel, nettó 183 ezret kapott az orvos márciusra, eléggé kiakadt

A 444-nek nyilatkozott névtelenül egy nyugat-magyarországi kórház orvosa, aki szerint erős túlzás, hogy jól lennének ellátva védőfelszereléssel, a nővéreknek például Aliexpresszről rendeltek maszkokat. Az orvosnak az sem tetszik, hogy a veszélyhelyzet óta másodállást nem vihetnek, így alig keresnek valamit a frontvonalban dolgozva.

Interjút készített a 444 egy nyugat-magyarországi tüdőgyógyász orvossal, aki olyan koronavírus-fertőzötteket lát el, akik nem az intenzív osztályon vannak.

Az interjú elején kiderült, hogy az orvosnak – aki hörgőtükrözést végez – csak FFP2-es maszkot tudtak adni a kórházban, ráadásul úgy, hogy a hivatalosan 8 órát használható maszkot egy hétig kell viselniük, utána kapnak újat. Szkafandert és védőszemüveget saját magának szerzett, az osztály pedig az Aliexpresszről rendelt még FFP maszkokat, hogy a nővéreknek legyen.

Az egyszer használatos szkafandert is többször kell viselniük, igaz, minden használat előtt fertőtlenítik azokat – ez az orvos szerint azért rossz, mert közben a nem koronavírus-fertőzötteket is el kell látniuk, és nem akarják, hogy ők is elkapják a fertőzést. A nyilatkozó úgy látja, erős túlzás az, hogy a védőfelszerelés problémája kormányzati úton meg lett oldva.

Az interjúból az is kiderül, hogy ebben a közelebbről meg nem nevezett nyugat-dunántúli intézményben a múlt héten kezdték el tesztelni az egészségügyi személyzetet. A fertőzöttek száma nem nagy az intézményben (viszont a megyében elég magas a szám az orvos állítása szerint), kevesen vannak intenzíven, és többek már meggyógyultak.

Nem vihetnek másodállást, eléggé megérzik ezt az egészségügyisek

Az orvos szerint ugyanakkor a legnagyobb probéma most az, hogy a veszélyhelyzet miatt megtiltották a másodállást az egészségügyi dolgozóknak. Így az orvosok nem vihetnek magánrendelést, vagy pedig nem tudnak másodállásban háziorvosként működni, vagy nem tudnak bedolgozni más kórházakban, mint ahol a főállásuk van. Emiatt csak a főállás után járó fizetésüket kapják, ami viszont a nyilatkozó orvos szerint kevés, aki albérletet fizet, annak megélhetési gondjai vannak.

Az egészségügyi dolgozóknak a kormány által beígért egyszeri 500 ezer forintos juttatásról a következőket mondta:

Nekünk az a teóriánk, hogy ez a túlélőknek jár majd. Nem tudjuk. Semmi konkrétum nincs róla. Azt sem tudjuk, hogy nettó vagy bruttó. Volt olyan információ, hogy év végén kapjuk, volt olyan, hogy ez valójában juttatás, tehát kajajegyben vagy valami ilyesmiben kapjuk meg. Amit ehhez még hozzátennék, hogy nálunk kihirdették, hogy, aki covidos ellátásban vesz részt, az óránként 1000 forint plusz bérkiegészítést kap. Hogy nettó vagy bruttó, arról nincs szó, de ebből én még semmit nem láttam. A bérszámfejtés két hónapot csúszik. Nekem az alapfizetésem 203 000 forint nettó, most 183 ezer forintot kaptam, mert ahogy mondtam, beteg voltam március elején, ezért három napot táppénzen voltam.

Kitért arra is, hogy egyelőre semmit nem láttak ebből a pluszpénzből, így a kieső bevételeiket nem kompenzálták még. Azt is elmondta, hogy márciusban mennyit is kapott kézhez, és hogy ez mire volt elég.

(...) Március hónapban a kocsim szervizelése 120 000 forint volt, és 60 000 a kötelező biztosításom, úgyhogy nekem ugrott a márciusi fizetésem. Nálam itt szakadt el a cérna. Nagyon jó ez a tapsolás, és hogy küldenek ebédet, meg nagyon cukik, de ebből én nem tudom kifizetni a kötelezőmet. Ami pedig erre rájön, hogy kötelezően ki kell vennünk a szabadságainkat. Május 31-ig tíz napot, majd augusztus 31-ig várhatóan újabb tízet, hogy ha vége a vészhelyzetnek, akkor ne maradjon kivehető szabadságunk, és az elmaradt beavatkozások, műtétek, vizsgálatok biztosan el legyenek végezve.

A nyilatkozó orvos szerint az osztályukon márciusban még kapkodás és ijedtség volt, de mostanra már ráéreztek a betegség okozta kihívásokra, tudják, mikor és mit kell adni, mikor kell egy pácienst lélegeztetőgépre tenni. Emellett a kínai és francia tapasztalatok is beérkeztek már hozzájuk.