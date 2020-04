Kovács Zoltán megsértődött egy újságra, mert antiszemitizmusra hivatkozva kivágtak egy részletet a cikkéből

A lap azt nyilatkozta, semmilyen körülmények között nem adnak otthont antiszemita véleményeknek.

Április 24-én Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár publikált egy angol nyelvű cikket az angol nyelvű abouthungary.hu oldalon. Kovács az írásában azt állította, hogy az EUobserver nevű vezető EU-ügyi hírportál cenzúrázta azt az olvasói levelét, amelyben válaszolt Kenneth Roth, a Human Rigths Watch nemzetközi NGO vezetőjének cikkére.

Roth „Európa autoriter rohadásának megállítása” című publicisztikájában arról írt, hogy az EU a magyar felhatalmazási törvény elfogadása óta már nem tekinthető demokratikus államok közösségének. Kovács válaszában Rothot és a hozzá hasonló álláspontra helyezkedőket Goebbelshez hasonlította, és hosszasan sorolta, hogy szerinte miért nincs igazuk.

Az abouthungary.hu-n megjelent cikkben Kovács arról írt, hogy az EUobserver a levelét csak az alábbi sorok kicenzúrázása után jelentette meg:

„Politikailag motivált csoportok szövetségével állunk szemben – közülük többet, mint a Human Rights Watch-ot a 'filantróp' Soros György pénzel –, amely egy politikai problémát generál. Azért küzdenek az Orbán-kormány ellen, mert mi a nemzeti szuverenitást, a judeo-keresztény kultúrát és az erős nemzetállamokra építő erős EU-t támogatjuk, és ez akadálya az ő globalista agendájuknak”.

Kovács arról írt, hogy hiába követelt magyarázatot a szövege megvágására, nem kapott választ az EUobservertől. Hétfőn azonban frissítette a cikkét, és a Twitteren is kiborult, miután a hírportáltól megkapta az indoklást: azért vágták ki mert nem hajlandóak sem nyíltan, sem burkoltan antiszemita szövegeket közölni.

Kovács twitteres kirohanására már válaszolt Koert Debeuf, az EUobserver főszerkesztője is. Azt írta, hogy Kovácsot már júniusban megkérték, az akkori olvasói levelében mellőzze az antiszemitizmust, amibe Kovács bele is ment. Mostani válasza előtt is felhívták a figyelmét, hogy náluk nincs helye antiszemitizmusnak, de Kovács, aki erre azt válaszolta, hogy „nem szoktam :-)”, csak beleírta a Rothnak címzett válaszába a sorosista szövetséget.

„Az EUobserverben hiszünk a válaszadás jogában, de soha nem fogunk antiszemita összeesküvés-elméleteket publikálni”

- írta Roth. Kovács Zoltán egyébként annak a kormánynak az államtitkára, amelynek miniszterelnöke legutóbbi szokásos péntek reggeli interjújában arról beszélt, hogy „a kamatot szeretik ők nagyon”.

Forrás: 444

Kép: Kovács Zoltán/Facebook