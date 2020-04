Jennifer Lopez és vőlegénye világraszóló születésnapi bulit rendeztek, a meghívott vendégek kizárólag autóval adták be az ajándékaikat legalább két méteres távolságot tartva.

Nem csak a hangulat, de a hőmérséklet is a tetőfokára hágott. Florida államban ilyenkor tavasszal már a 30 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála, nem csoda, hogy az 50 éves popdívának is melege lett: egyszer csak megszabadult a fehér, hosszú ujjú pólójától, és egy szál csipke melltartóban folytatta tovább az ünneplést.

(femina.hu)