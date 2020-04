"A magyar emberek munkahelyeit meg kell védeni, és annyi munkahelyet kell teremteni, amennyi megszűnik. A kormány által nyújtott bértámogatás célja a munkahelyek megvédése" – mondta Schanda Tamás az operatív törzs keddi tájékoztatóján. "A balliberálisok helyett nem segéllyel, hanem munkával segítjük a gazdaságot" – tette hozzá. "A mostani válságban nem megszorítjuk, hanem támogatjuk a cégeket" – hangsúlyozta Schanda.

A magyar emberek munkahelyei meg kell védeni, és amennyi munkahelyet a járvány elpusztít, annyit kell létrehozni

- mondta Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján. Az államtitkár beszélt a bértámogatási programról, amelyet beszámolója szerint a munkáltatókkal egyeztetve hozott létre a kormány.

Az állam a kieső munkaidőre vonatkozó bér 70 százalékáig kompenzálja, legfeljebb 3 hónapig a munkáltatót.

A bértámogatásokról 8 napon belül kell döntenie a hivataloknak. Schanda Tamás szerint ez nagyon sok embernek segíthet. Szólt arról is, hogy az innovatív munkahelyek esetében is van jelentős állami támogatás, és akár 318 ezer forintot is kaphatnak a dolgozók.

A munkahelyek megőrzését segíti az a hitel is, ami biztosítja a munkavállalók 9 havi bérének a részét.

Az állam is készen áll arra, hogy munkát adjon, ha szükséges

- mondta Schanda Tamás.

Schanda megismételte Orbán Viktor hétfői kijelentését:

Akik a járvány miatt elveszítik a munkájukat, azok a 3 hónapos álláskeresési járadék elvesztésének idejében már kapnak majd állásajánlatot, akiknek a piac nem képes ezt biztosítani, azoknak az állam fog majd munkát adni.

