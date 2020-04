Május 15-én kinyithatnak az éttermek, május 29-én pedig a szállodák, az uszodák és a szabadidős létesítmények (állatkertek, turisztikai látnivalók) Ausztriában – jelentette be Elisabeth Köstinger turizmusért is felelős miniszter kedden egy bécsi sajtótájékoztatón.

A lakosság és a vállalkozások leghőbb vágya, hogy az élet visszatérjen a normális kerékvágásba

- jelentette ki Köstinger. Mint mondta, az enyhítéseket fokozatosan, kéthetente léptetik életbe, így a vállalkozások felkészülhetnek a nyitásra.

Szigorú óvintézkedések mellett nyithatnak ki az éttermek és a szállodák – hangsúlyozta a miniszter asszony. Kifejtette:

az éttermekben egy asztalnál legfeljebb négy felnőtt és a hozzájuk tartozó gyermekek ülhetnek, az asztalnál ülőkre ugyanakkor nem vonatkozik az egyméteres távolság betartása, a személyzetnek pedig szájmaszkot kell viselnie.

Az éttermek reggel hat órától 23 óráig tarthatnak nyitva.

Rudolf Anschober (Zöldek) egészségügyi miniszter ismertette, hogy az uszodák és a szabadidős létesítmények üzemeltetésére vonatkozó óvintézkedések kidolgozása még folyamatban van, továbbra is lényeges ugyanis, hogy a koronavírus esetleges terjedésével kapcsolatos kockázatokat kizárják. Kifejtette: vizsgálják egyebek között, hogy a vízben mekkora a SARS-Cov-2 vírus terjedésének valószínűsége. A tárcavezető az április végéig hatályban lévő kijárási korlátozásokkal kapcsolatban bejelentette: május elsején új, június végéig tartó szabályozás lép életbe; eszerint a jövőben engedélyezik a legfeljebb tízfős összejöveteleket. A koronavírus elleni küzdelem fontos részének nevezte a szájmaszk viselését.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a korlátozások enyhítésének ellenére továbbra is óvatosnak kell lenni.

Karl Nehammer belügyminiszter elmondta, hogy a jövőben a tüntetéseken kötelezővé teszik legalább egy méter távolság tartását és a szájmaszk viselését, mivel felmérhetetlen a fertőzésveszély. A szervezőknek garantálniuk kell, hogy ezeknek a követelményeknek a résztvevők eleget tesznek. Hangsúlyozta azt is, hogy a koronavírus-járványt még nem sikerült legyőzni, továbbra is jelen van, és emiatt szükség van az óvintézkedések érvényben tartására. A rendőrség továbbra is ellenőrzi, betartják-e az emberek a kötelező egy méter távolságot.

Nehammer beszámolt arról is, hogy a rendőrség a koronavírussal összefüggő óvintézkedések megszegése miatt már harmincezer feljelentést tett, és 3600-szor szabott ki helyszíni bírságot; ugyanakkor a szabályszegések száma napi 1400-ról háromszázra csökkent. Arról is beszélt, hogy naponta tízezer járőr teljesít szolgálatot. Időszerűnek nevezte, hogy 2023-ig 2250-nel emeljék a rendőrség létszámát.

Bejelentette, hogy a Traiskirchenben és Bergheimben lévő menekültügyi központokba a karanténnal összefüggő rendelkezések miatt április végéig nem vesznek fel újabb lakókat; eddig ugyanis már 14 menedékkérő koronavírustesztje pozitív lett: közülük tizenegyet időközben gyógyulttá nyilvánítottak – tette hozzá.

Forrás: MTI