Egy kész forgatókönyvet vázolt a Magyar Nemzet. Május közepéig a vendéglátóhelyek, pünkösdig a szálláshelyeknek is lehet esélyük az újranyitásra. A lap szerint két óránál várhatóan nem lesz hosszabb és korábbi időpontban végződhet majd a 65 év felettieknek megállapított, 9–12 óráig tartó beszerzési idősáv hétköznaponként.

Első körben várhatóan a négyszáz négyzetméternél kisebb alapterületű, jelenleg zárva tartó boltok nyithatnak újra a májustól esedékes enyhítési folyamat során, míg a fokozatosság elve szerint a hónap közepéig a vendéglátóhelyek, nyitott teraszok következhetnek, pünkösdig pedig a szálláshelyeknek is lehet esélyük az újranyitásra az országban – írja saját értesülésként a Magyar Nemzet.

A lap szerint a nagyobb méretű iparcikküzletek, a boltláncok tipikusan plázákban lévő egységei vagy például a jelentősebb bútor- és sportszeráruházak is a hónap második felére vagy végére juthatnak újra hozzá a teljes üzemelés lehetőségéhez, attól függően, miként alakul a járvány tetőzése utáni egészségügyi helyzet.

A Magyar Nemzet azt írja, a vendéglátóhelyek számára is körvonalazódik ugyan a folytatás, de például várható, hogy az étkezőhelyeken szabályozzák a helyben fogyasztás körülményeit a vendégtérben elhelyezhető létszám vagy a fogadható társaság mérete alapján az asztalok között optimális, 1-1,5 méteres távolság feltételével. Arról írnak, hogy az is elképzelhető, hogy a mostani teljes tiltás után egyelőre úgy lehet majd limitált létszámú éttermi programon részt venni,

ha arra előzetesen bejelentkeznek az érdeklődők, hogy ne fordulhasson elő tumultus egy-egy nyilvános étkezőhelyen.

Úgy tudják, a nagyobb rendezvények, vásárok, fesztiválok megtartásáról a nyári hónapok előtt még biztosan nem lesz szó.

A lap hozzáteszi:

maszk és hasonló védőfelszerelés előírása jöhet nem csak a vásárlók, turisták körében, hanem "a kereskedelmi egységek, szolgáltatók másokkal közvetlen kontaktusba kerülő alkalmazottainál" is, pincéreknél, jegyértékesítőknél.

A lap úgy tudja, "az is előfordulhat", hogy változik a hagyományos boltok nyitvatartási ideje is, de az egységes szabályt az önkormányzatok a helyi viszonyokhoz igazíthatják. Emellett két óránál várhatóan nem lesz hosszabb és korábbi időpontban végződhet majd a 65 év felettieknek megállapított, 9–12 óráig tartó beszerzési idősáv hétköznaponként, mint azt már napokkal ezelőtt is írta lap.

Palkovics László múlt csütörtökön az ATV-nek azt mondta, hogy

figyeljük az osztrák intézkedéseket, a két hetes hatást, például a 400 négyzetméter alatti boltokban a kötelező maszkban vásárlás hatását.

Hozzátette:

Nekünk azért van egy szerencsénk, mert Ausztria korábban tette meg a kivezető lépéseket.

"Mivel május 3-áig ez a időszak rendelkezésre áll, tudunk dönteni, hogy ha az osztrákoknál a 400 négyzetméter alatti boltok esetében maszkban lehet menni vásárolni, ennek lesz-e valamilyen negatív hatása. Ha náluk nem lesz, akkor valószínűleg nálunk sem lesz" – nyilatkozta az ATV kérdésére múlt csütörtökön az innovációs miniszter.

Kedden a Magyar Hírlapnak Palkovics László miniszter pedig arról beszélt, hogy most jön "az ereszd meg", azaz a lazítások ideje. Azt mondta, "a személyes kontaktusok számának növekedésével várhatóan nőni fog a fertőzöttek és a súlyos betegek száma, de az ő megfelelő ellátásukra már fel vagyunk készülve".

Gulyás Gergely kedden azt mondta, a kormány szerdán, azaz ma dönt a korlátozások enyhítéséről.

Most vagyunk abban a helyzetben, hogy a szigorú járványügyi intézkedések után elkezdjünk gondolkodni arról, merre és milyen formában van kiút

- mondta a miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. A kormány döntéséről várhatóan a csütörtöki Kormányinfón számolnak majd be.

Forrás: Magyar Nemzet, Index, ATV

Címlapkép: MTI/Mónus Márton