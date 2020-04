Az országos tisztifőorvos az kéri, hogy az érettségizők is tartsák be a higiéniai szabályokat.

Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs szerdai tájékoztatóján elmondta, hogy már 536 ember gyógyult meg, és 300-an haltak meg a betegségben. Kijelentette, hogy 278 meghalt személy 61 éven felüli volt. 25 kórházban már 983 ember van a betegség miatt. 675 főt Budapesten kezelnek – írta meg az Origo.

Müller Cecília beszámolt arról is, hogy igazolás és meghatalmazás nélkül lehetett gyógyszert kiváltani elektronikus vényre. Ez most bővült, így mostantól

nemcsak gyógyszereket, hanem gyógyászati segédeszközöket is ki lehet váltani ezen a módon.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy azon dolgoznak, hogy az érettségi a lehető legkevesebb feszültséggel járjon. Az intézményekben biztosítva lesz a megfelelő higiénia. Az országos tisztifőorvos kérte, hogy az érettségizők is tartsák be a higiéniai szabályokat. Müller emlékeztetett arra, ez az időszak sem a személyes találkozásokról szól, muszáj lesz a diákoknak figyelnie

a távolságtartásra, a kézfertőtlenítésre és kézmosásra, a fertőtlenítőszerek használatára, illetve arra, hogy csak saját eszközöket használjanak, ne adjanak kölcsön még tollat se, akit megnyugtat a védőeszköz használat, az használja, de nem muszáj beöltözni, ne osszák meg egymással a vizsgára bevitt szőlőcukrot, uzsonnát, csokoládét sem, csak egészségesen induljon el mindenki, feltétlenül vigyenek magukkal papírzsebkendőt, a használt zsebkendőt ne gyűjtsék az asztalon, hanem egyből dobják ki.

Biztonságosan lebonyolítható az érettségi, ne legyen túlzó feszültség. Nagyon fontos nap ez mindenkinek – mondta az országos tisztifőorvos.

Forrás: Origo, Index