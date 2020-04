Az együttműködés helyett megint a politikai támadás volt a fontos a Fidesznek, így értékelte a keddi maratoni parlamenti bizottsági ülést Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon – írja az Index.

Tegnap közel hét (!) órát töltöttem az Országgyűlés népjóléti bizottságának ülésén. Örömmel vettem a meghívást, gondoltam, jó alkalom ez arra, hogy elkezdődjön végre valamiféle párbeszéd a főváros és a járványügyi hatóság között, netán a kormány és az ellenzék között a koronavírus elleni védekezésről. Már megint csalódnom kellett. Mert miközben mindenki folyamatosan együttműködést és megértést kér az emberektől – ez különösen fontos lesz, most, amikor a kormány lazítani akar a korlátozásokon – a magyar politikából továbbra is ez hiányzik leginkább: a megértés és a hajlandóság az együttműködésre

- kezdte a posztot Karácsony.

A fideszes képviselőkről azt írta:

azt tekintik hírnek, amit maguk hazudnak bele a lakájmédiába.

"Ezerszer cáfolt és mintegy 20 helyreigazítást megalapozó állításokat próbáltak újra a fejemre olvasni, megint a politikai támadás volt fontosabb a járvány elleni védekezésnél" – írta. Hozzátette:

De legalább kiderült, hogy a Pesti úti idősotthon a világ talán legjobban ellenőrzött intézménye, legalább négy kormányzati vizsgálat folyik párhuzamosan.

"Elmesélhettem az esetet, hogy miközben az ápolók a szobában az időseket gondozzák, a folyóson összefut a kormányhivatal két különböző csapata, akik egyszerre vizsgálódnak. Az idősotthonban dolgozó orvos jegyzőkönyvbe is mondta, hogy nem tudja a munkáját rendesen végezni a sok vizsgálótól. De az idősotthon nagyszerű munkatársai megbirkóznak ezzel is, és legalább – remélem – egyszer az igazság is kiderül. Arról például, miért küldtek vissza az otthonba kórházból negatív teszt nélkül beteget, miért tekintette a kormányhivatal a tesztelést „felesleges költségnek”, miért csak 9 nap múlva értesítették az otthon vezetőit az elrontott tesztekről, miért gondolta valaki helyesnek ilyen esetben a levelezést ahelyett, hogy felemelte volna a telefont" – írta.

Leírta azt is a posztjában, amit az ülésen is elmondott: az operatív törzs gyakorlatilag nem kommunikál Budapest vezetésével, és hogy a kormány a fővárost követi a védekezésben, a kormány új stratégiája a főváros „régi” tettei, "most már a kormányzati szakértők is a tömeges tesztelést és az arc eltakarásának, a maszk viselésének előírását tartják fontosnak". A keddi levelét is megemlíti újra.

Azt is írta, hogy továbbra sem kapott tájékoztatást, milyen enyhítések jöhetnek, amik speciálisan Budapestet érintenék, és nincs időpontja annak sem, hogy a kormány mikor fog egyeztetni az önkormányzati szövetségekkel.

Ha a kormánnyal ez nem is megy, az információk, tapasztalatok, stratégiák megosztásáról ma másokkal tudok egyeztetni. Vidéki városok polgármestereivel tartok ma online beszélgetést, és beszélek ma Bécs és Berlin főpolgármesterével. A tapasztalatokról természetesen beszámolok

- zárja a posztját Karácsony.

