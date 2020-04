Gulyás Gergely: Augusztus 15-ig semmilyen rendezvényt nem lehet megtartani 500 fő felett

Augusztus 15-ig 500 főnél nagyobb tömegrendezvényeket nem lehet tartani Magyarországon – közölte a Propeller és a Koncertblog közös kérdésére Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Így addig biztosan nem lesznek nyári zenei fesztiválok sem itthon. A kancelláriaminiszter ugyanakkor azt reméli, ha a járványügyi védekezés továbbra is eredményes, akkor augusztus 20-ára már lehet programokat csinálni.

Fotó: MTI/Botár Gergely/kormany.hu

A európai nagy nyári zenei fesztiválok többségét már lemondták, miután az adott országok kormányai augusztus 31-ig megtiltották a tömegrendezvények megtartását. Itthon azonban még nem jelentett be a kormány hivatalosan ilyen intézkedést, amely értesüléseink szerint a hazai a szervezőket bizonytalanságban tartja. Ezzel kapcsolatban a csütörtöki online Kormányinfón a kancelláriaminiszter a Propeller és a Koncertblog közös kérdésére a tegnapi kormánydöntéseket ismertetve elmondta, a kormány éppen azért, mert a szektor részéről tömeges igény fogalmazódott meg, augusztus 15-éig nem fog semmilyen tömegrendezvényt engedélyezni.

- hangsúlyozta Gulyás Gergely. Hozzátette, más európai uniós országokban valóban született már hasonló döntés.

Azt reméljük, hogy ha a járványügyi védekezés továbbra is eredményes, akkor esetleg augusztus 20-ára, a nemzeti ünnepre már lehet programokat csinálni

- mondta.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ugyanakkor erről ma felelősségteljesen nyilatkozni nem lehet. "Arról lehet felelősségteljesen nyilatkozni, és a kormány ennek megfelelően erről már döntést is hozott, hogy a 500 fő feletti tömegrendezvények megtartására augusztus 15-ig nincs lehetőség".

A kreatívipar támogatásával és ennek a szektornak a megmentésével kapcsolatos kérdésünkre Gulyás Gergely hangsúlyozta, hogy

a kormány részben már eddig is nyújtott segítséget ennek a szektornak

Gondoljunk csak arra, hogy kormányzati döntés született a különböző zenekarok támogatásával kapcsoltban – tette hozzá.

Elmondta azt is, hogy a kultúra más területén is érezhető, hogy komoly baj van.

Azt is látjuk, hogy egy civil összefogás is indult, amit üdvözlünk, és ehhez kormányzati lépések is csatlakoznak majd