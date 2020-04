Így változik az élet hétfőtől – összefoglaló

Fokozatosan, szigorú menetrend mellett, a koronavírus-fertőzés területi különbségeire is tekintettel újraindítható az élet Magyarországon – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján.

Két szabály változatlan: a leginkább veszélyeztetettek, az idősek biztonságát ezután is garantálni kell, és a területi különbségekre is figyelemmel kell lenni. Az aktív fertőzöttek 70 százaléka Budapesten és Pest megyében – az összes haláleset 70 százaléka pedig csak a fővárosban – van, a kijárási korlátozásokat és a szigorú intézkedéseket ezért Budapesten és Pest megye egyes járásaiban továbbra is indokolt fenntartani – fejtette ki a tárcavezető.

Arról is beszélt, hogy a kormány döntése értelmében a kórházakból kimenő és oda bejövő betegeket kötelezően tesztelni kell, ahogyan az idősotthoni dolgozókat is.

Felkészültünk a tömeges megbetegedésekre

Közölte továbbá, hogy négy egyetem orvostudományi karának összefogásában reprezentatív tesztelés kezdődik, ami választ ad arra, az ország körülbelül hány százaléka eshetett át a betegségen.

Kijelenthető, 50 nap megfeszített munkájával Magyarország ma olyan helyzetben van, hogy az egészségügy akár a tömeges megbetegedések kezelésére is felkészült

- mondta Gulyás Gergely, jelezve: a koronavírus-járvány elleni védekezés most véget érő első fázisának legfontosabb teendője az egészségügyi rendszer felkészítése volt.

Kiemelte: a járványt sikerült lelassítani, a magyar számok kifejezetten kedvezőek, viszonylag alacsonyan maradt a fertőzöttek száma, de minden ilyen esetben a legrosszabb forgatókönyvre kell készülni, ennek megfelelően intézkedtek.

Hangsúlyozta, a védekezéshez kulcsfontosságú lélegeztetőkészülék-állomány szempontjából is ma Magyarország a védekezésre leginkább felkészült országok közé tartozik.

Marad a digitális oktatás

Gulyás Gergely kijelentette:

májusban fennmarad a tantermen kívüli, digitális oktatás, a júniusi helyzetről pedig később döntenek.

A tárcavezető közölte: az egész országban marad az ingyenes parkolás, ez az intézkedés bevált, nem eredményezett komoly forgalomnövekedést, viszont lehetővé teszi, hogy aki megteheti, nem a tömegközlekedést veszi igénybe, ami segíti a fertőzés terjedésének korlátozását.

Kiemelte: a rendezvényekre vonatkozó korlátozások érvényben maradnak, augusztus 15-ig az 500 főnél nagyobb rendezvényeket nem lehet megtartani.

Elmondta: az időseket továbbra is arra kérik, hogy csak a legszükségesebb esetekben hagyják el az otthonukat, a számukra biztosított 9-12 óra közötti vásárlási időszak megmarad. Emellett mindenkit kérnek, hogy viseljen maszkot, illetve takarja el a száját a tömegközlekedésben és a boltokban, valamint tartsa be a 1,5 méteres távolságot – tette hozzá.

Vidéken lazább szabályok jönnek

A miniszter hangsúlyozta:

vidéken a kijárási korlátozásokat eltörlik, új, az eddiginél lazább szabályokat állapítanak meg, de azt kérik, hogy a védekezési intézkedéseket ott is mindenki tartsa tiszteletben.

Kifejtette: május 4-től engedélyezett az éttermek, szállodák és kávézók nyitva tartása a kerthelyiségekben, teraszokon. A strandok, szabadtéri múzeumok kinyithatnak. Szolgáltatások korlátozások nélkül nyújthatók, az amatőr és profi sportban engedélyezik az edzéseket és zártkörű rendezvényeket. Az esküvők, temetések, szentmisék, istentiszteletek a korábbi szabályok betartásával megtarthatók – sorolta.

Donald Tusknak, az Európai Néppárt (EPP) elnökének bocsánatkérését várja Magyarország, miután az Európai Bizottság az uniós szabályokkal összhangban állónak találta a magyar pandémiás intézkedéseket – közölte.

Gulyás Gergely emlékeztetett arra, hogy Vera Jourová uniós biztos szerdán ismét egyértelművé tette a pandémiás helyzettel kapcsolatos magyar intézkedések összhangban állnak az EU jogszabályaival, kötelező előírásaival és szerződéseivel.

A miniszter aggasztónak nevezte, hogy a Fidesz európai pártcsaládjában, az EPP-ben is voltak olyanok, akik hangulatot keltettek Magyarországgal szemben, akik alaptalan, valótlan és sértő állításokat fogalmaztak meg Magyarországról. Különösen szomorú – mondta – , hogy az EPP elnöke is ebbe a körbe tartozott.

Hozzátette: az EPP elnöke korábban az EU egyik legmagasabb rangú tisztviselője volt, tőle különösen elvárható, hogy a bizottság döntése után kérjen elnézést.

Üzenet az ellenzéknek

Szólt arról is, megalapozatlan és kifejezetten szégyenteljes volt az a magatartás, hogy "a magyar baloldal képviselői, a Demokratikus Koalíciótól a Jobbikig" Brüsszelbe rohangáltak, hogy saját országukat feljelentsék.

Gulyás Gergely szerint itt van egy újabb pillanat, hogy

az ellenzék átgondolja, nem lenne jobb, ha a járvány elleni védekezés időszakában nemzeti egységet hoznának létre.

Közigazgatási egyszerűsítésekről döntött a kormány: az engedély alapján gyakorolható tevékenységek – egyes kivételekkel – mostantól bejelentés után gyakorolhatóak lesznek – jelentette be a miniszter.

Gulyás Gergely ismertetése szerint ha valaki bejelenti egy tevékenység megkezdését és a hatóság azt nyolc napon belül nem tiltja meg, akkor a kilencedik naptól szabadon elkezdheti azt gyakorolni.

Hozzátette: mintegy két tucat ügycsoport továbbra is engedélyköteles; a részletszabályok hamarosan megismerhetőek lesznek.

Elmondta, remélik, hogy az egyszerűsítéssel a koronavírus-járvány időszakában kevesebb lesz a személyes kapcsolattartás, illetve csökken a vállalkozások adminisztrációs terhe.

Kifejtette: ma 3000-4000 eljárásfajta van Magyarországon, évente 23 millió engedélyezési eljárást folytatnak le; ez a kormányhivatalok állománya mintegy 84 százalékának, mintegy 29 ezer tisztségviselőnek a közreműködését igényli.

Lehet majd orvoshoz menni

Május 4-től feloldja a kormány a magánegészségügyre vonatkozó korlátozásokat – közölte.

Elmondta, a korlátozások feloldása azért is fontos, mert a magánegészségügy hozzá tud járulni a közegészségügyi tehermentesítéséhez.

Hozzátette: a közegészségügyi korlátozásokat

négy lépésben, különböző időpontokban oldják fel különböző szakrendelésekre vonatkozóan. A részletszabályokat tartalmazó rendelet rövidesen megjelenik – közölte.

Kitért arra, hogy a magyar oktatási rendszer a jelenlegi helyzetben felkészült a hétfőn induló érettségi megtartására, a lehető legkisebb kockázattal lebonyolíthatóak a vizsgák. Elmondta, a vizsgázók több mint 97 százaléka úgy döntött, most érettségizik, a többiek ősszel.

Külön adatokat közölnek Budapestről

Gulyás Gergely beszámolt arról is, hogy hétfőtől több adatot közölnek:

a megbetegedésekre és halálozásokra vonatkozó adatokat külön közlik Budapestre és azokra a Pest megyei járásokra nézve, ahol fennmaradnak a kijárási korlátozások, továbbá az ország többi területére vonatkozóan.

A miniszter kérdésre válaszolva arról, hogy mit terveznek, ha az erről szóló felhívás ellenére nem lesz elegendő vérplazma, elmondta: jelen pillanatban egy olyan terápiát próbálnak ki a magyar egészségügyben, ami reményeik szerint eredményes lehet. Ezt azonban most még nem lehet egyértelműen kimondani, így a kérdést most még idő előttinek tartja.

Az orvosi protokolltól függ, kinél hányszor kell a tesztelést elvégezni, mára jelentős a tartalék tesztekből, így semmi akadálya nincs, hogy ha szükséges, többször is megtegyék ezt – közölte egy másik felvetésre. A kormány döntött arról is, hogy a egészségügyi dolgozóknál a tesztelést felgyorsítják, és mindenkinél elvégzik, aki idősotthonban dolgozik, illetve, aki betegként kórházba bemegy, onnan kijön.

Arról, hogy az otthoni karanténban lévőknél hogyan állapítják meg a gyógyulást, közölte: ezt is minden esetben orvosi protokoll határozza meg. Arra a kérdésre, hogy az idei tanévben újranyithatnak-e még az iskolák, azt mondta: bizonytalanok ebben, a járványügyi helyzettől függ. Most azt lehet mondani, hogy június 2-ig iskolába menni a korábbi szabályok szerint nem kell, és nem is lehet. A gyermekek felügyeletéről gondoskodni kell az iskolákban, ez jelenleg is így van – közölte.

Munkalehetőségek?

Kérdezték arról is, hogy számítanak-e a közmunkaprogramba új résztvevők bekapcsolódására, terveznek-e költségvetési átcsoportosítást. Gulyás Gergely elmondta: a programban a Belügyminisztérium irányítása mellett volt, hogy 230 ezren vettek részt. Ez a szám 83 ezerre csökkent mostanra, de nyilvánvaló, hogy a válság miatt nőni fog, azt nehéz megjósolni mennyivel – mutatott rá. Ha szükséges, a program bővíthető, a jelenlegi keretek között

vízügyi, rendészeti és más közszolgálati munkálatoknál van lehetőség, hogy "értelmes munkát" tudjanak adni

- közölte.

A miniszter kifejezte a kormány segítő szándékát az önkormányzatok felé, ugyanakkor megerősítette: a veszélyben a terheket is közösen kell vállalni. A központi költségvetés veszteségei jóval nagyobbak, mint amit az önkormányzatoknak arányosan el kell szenvedniük. A kormány arra készül, hogy az év második felében mindent megtegyen, hogy a gazdaságot is újra tudják indítani, az a cél, ne kevesebb, hanem több beruházás legyen, ez szolgálja a települések fejlesztését is. Ezért azt tervezik, hogy számos beruházással segítik majd a településeket – jelezte.

Remélik, augusztus 20-ra a nemzeti ünnepre lehet programokat csinálni, de erről ma felelősen nyilatkozni nem lehet

- tette hozzá egy másik felvetésre.

A kreatív-, illetve az élőzenei ipar megsegítéséről azt mondta: részben eddig is nyújtott segítséget a kabinet ennek a szektornak, és a kultúra számtalan más területén is érzik, komoly baj van. A területen elindult civil összefogást üdvözlik, ehhez kormányzati lépések is kapcsolódni fognak – jelezte. A jövő héten lesznek olyan kulturális egyeztetések – vélhetően a miniszterelnök részvételével – amelyeken megpróbálják felmérni a lehetőségeket.

Budapesti sebességkorlátozások

A Karácsony Gergely főpolgármester asztalán lévő, sebességkorlátozást érintő javaslatról azt mondta: a jelenlegi helyzetben

mindenféle kapkodás különösen káros. Az ilyen előkészítetlen javaslatoknak az előterjesztése, egy nap alatt javaslattá nyilvánítása, nem túl hasznos.

Ha a főpolgármesternek vannak javaslatai a budapesti közlekedésre vonatkozóan, akkor érdemes a közgyűlés frakcióvezetőivel ezt megvitatni, társadalmi egyeztetést folytatni, azt a gyakorlatot követni, amit Karácsony Gergely a saját kampányában ígért.

Személyesen erős kétségei vannak, hogy a javaslatban megfogalmazottak a jó irányt képviselik – jegyezte meg.

A déli városkapu projekt jövőjére vonatkozó kérdésre elmondta: ez egy nagyon fontos terve a kormánynak, ami a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának támogatását is élvezi. A fejlesztés Dél-Pesten és Észak-Csepelen az elmúlt évszázad legnagyobb város- rehabilitációja, és Budapest legzöldebb fejlesztése jelenleg. Kitért arra: a beruházás ahhoz is hozzájárul, hogy a felsőoktatási kollégiumi helyzeten is javítsanak.

Az Európai Bíróság főtanácsnokának a röszkei tranzitzónát érintő álláspontjáról elmondta: egyelőre nincs szó az Európai Unió Bíróságának döntéséről. Hozzátette: az eljárás során a főtanácsnoki indítvány egy fontos pont, a végső döntés az esetek nagy többségében megegyezik azzal. Kiemelte: az indítvány ellentétes az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntésével. Magyarország 2015 óta folytat küzdelmet határai védelmének lehetőségéért, és ebben a küzdelemben az uniónak Magyarországot támogatnia kellene, az indítvány azonban ennek teljesen ellentmond. A bíróság kísérlet tesz arra, hogy a hatékony európai határvédelem lehetőségét meghiúsítsa. A magyar kormány úgy gondolja, a tranzitzóna bevált, remélik a bíróság nem a főtanácsnoki indítvány szerint dönt majd – rögzítette.

Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy a szerdai kormányülésre miért nem kapott meghívást a főpolgármester, azt válaszolta: Budapestre vonatkozóan nem volt változtatás a korlátozásokat tekintve, a kormány szerdai döntése nem Budapestre, hanem a vidékre vonatkozott. Megjegyezte: Karácsony Gergely egyelőre nem tagja a kormánynak, a kabinet összetételéért a miniszterelnök felel.

Kövér "finoman fogalmazott"

Kövér László házelnök nyilatkozatáról – amely szerint az ellenzék nem a magyar nemzet része – Gulyás Gergely azt mondta:

a házelnök "rendkívül visszafogottan" beszél az ellenzékről ahhoz képest, ahogyan az ellenzék beszél a kormányról válsághelyzetben is.

Kifejtette: a kormányoldal többször kifejezte nyitottságát a nemzeti összefogásra, de az ellenzék elmúlt hónapokban tanúsított magatartása nem ad alapot arra, hogy nemzeti egységről beszéljenek.

Arra a kérdésre, hogy a koronavírus-járvány miatt felszabadított 30 ezer kórházi ágyat újraaktiválják-e a járvány után, illetve terveznek-e egészségügyi reformot és önálló szakminisztériumot, a miniszter úgy reagált: rosszul járna az ország, ha a járvány elleni védekezés időszakában az egészségügy szakmai kérdéseiről politikai döntések születnének.

Gulyás Gergely az elmúlt másfél hónap egészségügyi védekezését sikeresnek értékelte, szerinte az egészségügy felkészült az akár tömeges járványhelyzet kezelésére is, és ebben kulcsszerepe volt az egészségügyi irányításnak.

Kérdésre válaszolva elmondta azt is: a 2021-es költségvetést Varga Mihály pénzügyminiszter május 19-én nyújtja be.

Gulyás Gergely a következő két-három év magyar rendezésű nemzetközi sporteseményeinek sorsával kapcsolatban azt hangsúlyozta: ha Magyarország túllesz a járványügyi válsághelyzeten, akkor az a cél, hogy mielőbb visszatérjen a turizmus, és Budapest minél több sporteseménynek, konferenciának, rendezvénynek adjon otthont.

Az idei nyári turistaszezonra vonatkozó kérdésekre válaszolva Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt közölte:

arra készül a kormány, hogy ha kisebb késéssel is, de a belföldi turisztikai szezon – a járványhelyzetre tekintettel – azért el fog indulni. A külföldi turisták elmaradásával azonban számolni kell, és fontos ezt ellensúlyozni, ezért döntött a kormány a SZÉP-kártyára utalható összeg emeléséről

- tette hozzá.

A külföldi nyaralásról azt mondta: a magyarok körében leginkább kedvelt turisztikai célpontok ezekben a hetekben hoznak enyhítő intézkedéseket, de a jelenlegi helyzetben európai uniós egyeztetés szükséges az ügyben.

Arra biztatott mindenkit, hogy ha teheti, akkor töltse itthon a nyaralását, mert ezzel támogathatja a turisztikai és vendéglátási szektorban dolgozó 400 ezer ember munkáját is.

A kormány tervez átképzéseket, oktatási programokat, szükség esetén a közmunkaprogram bővítését, minden eszközt igénybe vesz, hogy ne legyen olyan, aki három hónappal a munkája elvesztése után – sikertelen piaci elhelyezkedés esetén – ne kapna ajánlatot az államtól – közölte munkaügyi kérdésben.

A Hunguest Hotelsnél bejelentett létszámleépítésről a miniszter azt mondta: a turizmusban, vendéglátásban kellett a legnagyobb munkaerő-veszteséget elszenvedni, így ebben a hírben sajnos semmi rendkívüli nincs, több szállodaüzemeltető jóval nagyobb arányban épített le.

Az állami bértámogatásról Gulyás Gergely azt közölte: jelentős forrást biztosítanak, ami havi szinten több tízmilliárd forintot jelent, a program május 1-jétvel indul.

A kiskereskedelmi különadó kivetését úgy magyarázta: a kormány mindig indokoltnak tartotta ezt az adónemet, mert helyes, ha multinacionális kereskedelmi láncok is hozzájárulnak a közteherviseléshez. Egy korábbi EU-döntés miatt azonban vissza kellett vonni, de mivel aztán a bíróság Magyarország javára ítélt, újra bevezetik. E teher mellett is megfelelő profittal működtethetők ezek az üzletláncok – tette hozzá.

A járvány miatti szigorított fogyasztóvédelmi intézkedésekről úgy tájékoztatott:

a hatóság kiemelt aktivistással ellenőriz, április végéig több mint ezer üzletet vizsgált, és több mint 80 bolt esetében indított eljárást például az árakkal kapcsolatos jogsértések miatt.

A járvánnyal összefüggő önkormányzati korlátozó intézkedésekre kitérve a tárcavezető azt mondta: a helyhatóságok többsége arányosan élt az eszközzel, amit a május 1-jei hosszú hétvégére is megkapnak, utána viszont már nem. Volt ugyanakkor szerinte néhány túlkapás is, példaként említette egyes településeken a biciklis áthaladás tiltását.

Az Európai Parlament (EP) várható újraindulását firtató kérdésre úgy reagált: abból láthatjuk majd, hogy az EP újból működik, hogy egy sokadik határozatban elítéli Magyarországot.

Kárpátalja ügyében a Miniszterelnökség vezetője megerősítette: Magyarország mindaddig blokkolja az NATO-Ukrajna társulási megállapodást, amíg Kijev nem állítja vissza azt a korábbi szabályozást, amely megfelelő keretet biztosított a kárpátaljai magyaroknak az anyanyelvi oktatáshoz.