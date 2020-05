Orbán: Magyarország megnyerte az első csatát

A miniszterelnök szerint október-novemberben jöhet a járvány második hulláma. Ha Budapesten sikerül csökkenteni a halálozási számot, ott is eltörlik a kijárási korlátozásokat. A miniszterelnök azt is elmondta, nagyon sok embert tudnak beengedni a közmunka-programba.

Magyarország az első csatát megnyerte a koronavírussal szemben – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az MTI híre szerint.

Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. április 27-én. Balról Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes

A vírus nem szabadult el, sikerült kialakítani a védekezés módszereit, "időt nyertünk", és sikerült felkészíteni az egészségügyet a védekezésre. A vírus azonban nem ment el, csak "felkészültünk a vírus következő támadásának kivédésére", mert a szakemberek szerint "lesz második hullám" várhatóan október-november környékén – fejtette ki a kormányfő.

Orbán Viktor arról is beszélt, ha Budapesten sikerül a halálozási arányt csökkenteni, nem fognak habozni, hogy a fővárosiaknak is újraindulhasson a normális élet – áll az MTI hírében.

A 24.hu cikke szerint a miniszterelnök az interjúban arra is kitért, hogy a vírus ellen még nincs vakcina kifejlesztve, ezért még nem érhet véget a védekezés. Azt is elmondta, hogy ha megint "támadna" a járvány, az országban nincs olyan település, ahol bárkinek attól kellene tartania, hogy nem jut megfelelő ellátáshoz.

Így élni – amit a védekezés kikövetelt – nem lehet

- fogalmazta meg Orbán, aki szerint az országot újra kell indítani, ebben pedig a legfontosabb példa Ausztria.

Orbán Soros Györgyöt is emlegette, mint a helyzetet kihasználó nemzetközi befektetőt, kitért Klaus Johannis román köztársasági elnök szavaira is, szerinte most törekedni kell a jószomszédi viszonyra, ám nem árt kivizsgálni, hogy mi is történt pontosan.

A gazdasági válságra térve a miniszterelnök arról beszélt a 24.hu cikke szerint, hogy a leginkább használható tapasztalat a 2008-as válság 2010-es kezelése lehet, ám annál sokkal nehezebb dolguk van most.

Ismét elmondta, hogy a kormány annyi munkahelyet fog teremteni, ahány megszánt, erre garanciát is vállalt. Azoknak, akik a járványhelyzet miatt beállt gazdasági válságban vesztik el a munkájukat, jár a három hónap álláskeresési járadék, utána pedig felkínálnak nekik valamilyen továbblépési lehetőséget (például fizetett tanfolyamot), ha addig nem sikerült volna elhelyezkedniük.

Orbán szerint a válság után mindenkire szükség lesz, és nagyon sok embert be tudnak engedni a közmunka-programba.

