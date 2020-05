A tisztifőorvos szerint nagy eredmény, hogy el tudtuk kerülni a járvány nagy robbanását, az egészségügy felkészült, azonban nem nyugodhatunk meg teljesen.

Müller Cecília az operatív törzs pénteki tájékoztatóján elmondta, 2863-re emelkedett a fertőzöttek száma. 323 halálos áldozata van a járványnak eddig, péntekre 11-gyel nőtt a számuk.

Az országos tisztifőorvos az Origo beszámolója szerint közölte azt is, hogy

983 főt ápolnak kórházban, 49-en vannak lélegeztetőgépen.

Hozzátette:

609 ember meggyógyult már.

Az országos tisztifőorvos nagy eredménynek tartja, hogy sikerült elkerülni a vírus berobbanását, így fel tudott készülni a magyar egészségügy. Ugyanakkor hozzátette:

Nem lehetünk nyugodtak, készen kell állnunk, hogy a fertőzést kordában tartsuk

Közölte azt is, hogy a fővárosiak, és a Pest megyeiek továbbra is csak kivételes indokkal hagyják el az otthonaikat. A vidéken élőket arra kérte, hogy ügyeljenek a szociális távolságtartás szabályaira, és figyeljék a híreket. Müller Cecília kiemelte, fontos, hogy takarjuk el az arcunkat üzletekben, tömegközlekedési eszközökön. Idősek tekintetében Budapesten, Pest megyében és vidéken is életben marad a 9-12 óra közötti korlátozás, ebben nincs változás – tette hozzá Müler.

Forrás: Origo, 24.hu

Címlapkép: MTI/Botár Gergely/kormany.hu