Müller Cecília az operatív törzs pénteki tájékoztatóján elmondta, 2863-re emelkedett a fertőzöttek száma. 323 halálos áldozata van a járványnak eddig, péntekre 11-gyel nőtt a számuk. Az országos tisztifőorvos közölte azt is, hogy 983 főt ápolnak kórházban, 49-en vannak lélegeztetőgépen. Hozzátette: 609 ember meggyógyult már.

A tisztifőorvos szerint nagy eredmény, hogy el tudtuk kerülni a járvány nagy robbanását, az egészségügy felkészült, azonban nem nyugodhatunk meg teljesen. A könnyítések nem teljes lazítást jelentenek, az ország próbál visszatérni az élet különböző színhelyeire egy kontroll alatt tartott járványügyi helyzetben – tette hozzá Müller Cecília. Közölte azt is,

hétfőn nagyobb laboratóriumi vizsgálatok indulnak, ez fontos támpont lesz abban, hogy lehet haladni a lazításokkal.

A Pest megyében élőket arra kérte, hogy továbbra is csak indokolt okból hagyják el otthonaikat, a vidékiek pedig azt javasolta, hogy ezután is kövessék és tartsák be a járványügyi szabályokat. A másfél méteres távolságra továbbra is mindenkinek ügyelnie kell, természetesen ide nem értve az egy háztartásban élőket – közölte az országos tisztifőorvos.

Az idősekre vonatkozó idősáv az üzletekben továbbra is életben marad, a könnyítések ellenére vidéken is.

Az utcákon, üzletekben fontos az arc eltakarása – tette hozzá Müller Cecília.

Müller Cecília szerint nagy érdeklődés övezte a tatabányai kórház ügyét, ezért további részleteket közölt. Elmondta:

mikor a felvételi zárlatról szóló rendelkezését kiadta, egyszerre nagy számú megbetegedés történt.

A zárlat ideje alatt, illetve annak ellenére a betegek ellátása folyamatos és biztosított, kijelöltek egy másik ellátó helyeket, ezeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján lehet megnézni – tette hozzá az országos tisztifőorvos.

