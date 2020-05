Az első igazolt eseteket márciusban fedezték fel. Ugyanakkor az országos tisztifőorvos az operatív törzs pénteki tájékoztatóján egy újságírói kérdésre válaszolva nem zárta ki, hogy korábban is jelen lehetett a fertőzés – írta meg a HVG.

Továbbra is szeretnénk elkerülni a járvány berobbanását

- hangsúlyozta az országos tisztifőorvos a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília a járvány elleni védekezés hétfőtől érvényes új szakaszára utalva ezért azt kérte, hogy a budapestiek és a Pest megyeiek ezek után is tartsák be a kijárási korlátozás szabályait és csak alapos okkal hagyják el az otthonukat. Az országos tisztifőorvos vidéken élőktől is azt kérte, hogy tartsák be a rájuk vonatkozó szabályokat. Kiemelte: mindenkire vonatkozik a másfél méteres távolságtartás, az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön az arcot maszkkal, sállal vagy kendővel kell eltakarni.

Tájékoztatása szerint a 65 év felettiek részére 9-12 óra között kijelölt vásárlási sáv továbbra is marad.

Két vidéki lapnak több olvasója jelezte, hogy februárban átesett egy betegségen, amelynek lefolyása nagyon hasonlított a koronavírus azóta megismert tüneteihez, beleértve a szaglás és az ízérzékelés romlását, de akkor koronavírusra még senki sem gyanakodott. Most azt gondolják, ők átestek a fertőzésen. Lehetséges ez?

- kérdezték Müllertől a sajtótájékoztatón. A tisztifőorvos azt mondta,

ez nem zárható ki.

Márciusban terjedt nagyobb számban a betegség, az iráni egyetemistákkal kezdődtek az első regisztrált esetek – emlékeztetett Müller, de akkor is jártak az emberek külföldön, erre-arra a világban, tehát ezt már nem tudjuk megmondani utólag, hogy akkor februárban fertőződhetett-e, de nem zárható ki – ismételte meg.

Igazi bizonyosságot arról, hogy átesett-e a fertőzésen, egy vérvizsgálattal lehetne szerezni.

Forrás: HVG