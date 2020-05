Rács mögött a Hármashatár-hegy réme

Döntött a bíróság a hármashatár-hegyi támadásokkal gyanúsított férfi sorsáról.

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akit felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntettével gyanúsítanak.

A gyanú szerint a férfi többször támadt rá futó, kerékpározó és kiránduló emberekre a Hármashatár-hegyen. Szidalmazta, megütötte őket, és volt olyan eset is, amikor tőrkéssel fenyegette, spray-vel szembe fújta, vagy vascsővel, fadarabbal próbálta megütni a kirándulókat.

Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatását. A férfi igazolt jövedelemmel nem rendelkezik, a bejelentett lakcíme helyett a hűvösvölgyi reptér mögötti erdős területen él. A bíróság emiatt a támadó letartóztatásáról döntött, a végzés nem végleges.

A 39 éves férfi már tavaly is hallatott magáról: 2019. február 22-én spray-vel lefújt egy futót, majd dulakodni kezdtek, és egy vascsővel is megütötte a sportolót. A gyanú szerint idén április 22-én egy kerékpározóra támadt rá: ezúttal is spray-t használt, illetve őt is megütötte. A Budapesti Rendőr-főkapitányság külön nyomozócsoportot állított fel a férfi elfogására, és csütörtökön a Kálvária-hegy közelében sikerült is lekapcsolni a támadót.

