Tudta, mennyi mindenre jó a gyömbér? Itt a lista!

Ha szereted a fűszereket és fűszernövényeket, akkor jobban teszed, ha mielőbb megbarátkozol a gyömbérrel is, mert a gyömbér fantasztikus hatásokkal bír egészségünkre!

Természetesen rengeteg olyan fűszer van, amelyeknek jó hatása van az egészségre, de egyesek szerint a lista élén a gyömbér áll, amelynek ráadásul jó íze is van. Az ok, amiért ez a fűszer ennyire egészséges, a gingerol nevű összetevőben keresendő, ami erősen gyulladáscsökkentő hatású, így a gennyet és a fájdalmakat is csökkenti, ráadásul eliminálja a szabad gyököket is a szervezetben. Ezzel pedig tovább élhetünk egészségesen. De a következőkben további jó tanácsokat olvashatunk a gyömbér hasznosságáról!

1) A reflux kialakulását befolyásolhatja az, hogy milyen ételt eszünk, de akár a genetika is közbeszólhat. A gyömbér az egyik legjobb olyan fűszerünk, ami csökkenti a savas reflux kialakulását és ha minden nap teaként fogyasztjuk, akár végérvényesen is megszabadulhatunk tőle.

2) Ahogy a bevezetőben volt róla szó, a gyömbér különösen hasznos ha gyulladásról van szó. Gyulladás akkor lép fel, amikor a testünk egy része megsérül vagy éppen fertőzés lép fel, mert ilyenkor a szervezet mindent elkövet az adott területek elszigetelésére. Viszont a gyulladás nem tudja, hogy mikor okoz kizárólag fájdalmat és mikor nincs már rá szükség. Ebben segít a gyömbér.

3) Gyömbérrel már rengeteg tanulmányt folytattak a rákkezelésben, ugyanis kutatások kimutatták, hogy a gyömbér gyorsabban öli meg a rákos sejteket, mint a kemoterápiában használt drogok. Ez nagyszerű hír, hiszen a kemoterápia néha több egészségügyi panaszt okoz, mint amennyit megold.

4) A gyömbér javítja az emésztést és csökkenti a hasmenéses panaszokat is, szóval ha gyomorilag nagyon nem érezzük jól magunkat, együnk egy kis gyömbért és azonnal érezni fogjuk a pozitív hatást.

5) Ez a fűszer a fejfájásra is jó, hiszen egyes tanulmányok szerint a gyömbér napi fogyasztása még a migrénes fejfájást is képes hosszútávon megszüntetni, ráadásul a gyógyszerek mellékhatásai nélkül.

6) És a legjobb, hogy a gyömbér segít a fogyásban is, főleg, hogy nagyon jót tesz az anyagcserének, ami azért különösen jó egy diéta során, mert ilyenkor a szervezetünk megpróbálja az anyagcsere lelassításával ellensúlyozni, hogy alig eszünk.

