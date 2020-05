Nem is gondolná, hogyan érdemes mikrót takarítani!

Kevesen szeretnek takarítani, de időről időre azok is megcsinálják, akik még a fogorvoshoz is szívesebben mennének. Van azonban egy konyhai eszköz, amit végképp utálunk tisztítani. Ez pedig a mikró.

Fotó: Pixabay

Ez már nem fog problémát okozni! Ahhoz, hogy a jövőben ne fakadj sírva, ha ismét neki kell esned a mikrónak, szerezz be egy citromot, ugyanis csak erre lesz szükséged. Igen, jól olvastad! Ebben az esetben a citrom a probléma megoldója! Már nem kell különféle vegyszereket használnod, ugyanis ez a sárga gyümölcs mindegyiket maga mögé utasítja.

Mit kell tenned?

Vágj félbe egy citromot, és facsarj pár cseppet a levéből egy nedves rongyra. A citrom leve nem csupán a kellemetlen szagokat semlegesíti, de megkönnyíti a kosz és a lerakódások eltüntetését is. A citromleves ronggyal töröld át a mikró belsejét, hagyjad hatni, majd egy száraz ronggyal töröld át, hogy ismét csillivilli legyen.

Míg a konvencionális takarítószerek tele vannak illatanyagokkal és különféle vegyszerekkel, melyek nemcsak a bőrt, de a légutakat is irritálhatják, sőt mi több, a konyha vagy a fürdőszoba felületeiben is kárt tehetnek, addig a citromnak nincsen ilyen mellékhatása, továbbá fantasztikus az illata, és még antibakteriális is.

A mikró tisztításán kívül használhatod a hűtőben is, annak illatosítására, de a mosogatóból is el tudod vele tüntetni a lerakódásokat és foltokat. Egy félbe vágott citrom ugyanolyan hatásos, mintha a levét használnád fel.

Ha legközelebb ismét elindulnál a legközelebbi drogériába takarítószert venni, akkor jusson eszedbe ez a csodaszer.

Otthonok és Megoldások