Élénkül a forgalom a fővárosba vezető főbb utakon.

Az Útinform hétfő reggeli jelentése szerint a következő a helyzet az utakon:

- Élénkül a forgalom a fővárosi bevezető útvonalakon. Az M0-s autóúton a déli, terelt szakaszán az M1-es felé lassul le az előrejutás, 5-10 perces időveszteséggel kell számolni. Az M3-as bevezetőn is egyre több az autó is de, ezek ellenére, továbbra is fennakadások nélkül, jó tempóban lehet autózni.

- Megváltozott a forgalmi rend az M0-s autóúton. A déli szektorban, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, lezárták a 6-os főúti csomópont fel- és lehajtó ágát is. Kerülni az M6-os autópályán keresztül lehet.

- A Dunán Visegrád és Nagymaros között a teherkomp újra menetrend szerint közlekedik.

Forgalmi változások a határátkelőknél

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőrség tájékoztatása alapján visszaállították az ideiglenesen eltörölt 7,5 tonna össztömeg feletti súlykorlátozást a 84-es főúton a Sopron határátlépőnél, valamint a 861-es főúton as Kópháza határátkelőnél. Az ennél nehezebb tehergépjárművek az M1-es autópályán a Hegyeshalom határátlépőnél tudnak kilépni az országból.

A magyar-román határszakaszon, az M43-as autópályán a Csanádpalota határátkelő előtt megváltozott a forgalmi rend. A kamionokat az 54-es km-nél lévő Nagylak csomóponton keresztül terelik a határ felé, a személygépkocsikat pedig ugyanezen a csomóponton irányítják át a 448-as főút- 43-as főút útvonalra a román határ felé.

Az országos kamiontilalmat a kihirdetett veszélyhelyzet miatt, visszavonásig feloldották a belföldi úthálózaton!