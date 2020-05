Sokkal korábban megjelenhetett Európában a koronavírus, mint hittük

Egy francia tudós szerint ennek komoly az esélye.

December 27-én már ott volt Franciaországban a koronavírus – erről a párizsi Avicenne Hospital intenzív osztályának vezető orvosa, Yves Cohen nyilatkozott a BMFTV-nek vasárnap. Cohen azt mondta, orvoscsoportjával újraértékelték 24 olyan beteg teszteredményét, akik légzőszervi fertőzéssel kerültek kórházba decemberben és januárban, és más típusú koronavírusokra negatív lett a tesztjük decemberben. A 24 beteg közül egy férfi eredménye lett pozitív utólag az új típusú koronavírusra. A vizsgálatot többször is megismételték utóbb, hogy biztosra menjenek, írja a Huffngton Post francia kiadása.

A decemberben kórházba került beteg 15 napig volt beteg, és két gyermeke is elkapta a vírust, ám a felesége, aki egy áruház halas részlegén dolgozik, nem fertőződött meg. A nő importárukkal nem, csak Franciaországból származó halakkal foglalkozik. Cohen szerint a férfi lehet a nulladik beteg az országban. Az orvos azt javasolja a többi kórháznak, hogy ők is tekintsék át a korábbi, légzőszervi megbetegedésben szenvedők eredményeit, hogy kiderüljön, máshol is megjelenhetett-e már korábban a Covid-19. Az országban hivatalosan január végén regisztrálták az első koronavírus-fertőzött betegeket.

Franciaországban jelenleg körülbelül 170 ezer főnél mutatták ki a fertőzést, és közel 25 ezren haltak meg a betegség miatt.

