A Székely Nemzeti Tanács EU-s aláírásgyűjtését félbevágta a járvány

Példa nélküli hazai összefogással indult, és az egész EU-ban gyűjthettek aláírásokat a nemzetiségi támogatásokért, de május 7-ig még aláírhatunk.

Egymillió aláírás nem kevés. és még most is lehet aláírni, akár online is, de már csak pár napig, május 7-ig. Hivatalosan a nem könnyen megjegyezhető Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért kezdeményezésről van szó, amely a nemzetállamokkal szemben adna jogosultságokat az EU-nak, hogy állítsa meg a régiók lemaradását, és így az unió kulturális sokszínűségének megőrzése érdekében biztosítsa számukra a hozzáférés esélyegyenlőségét az EU-s alapokhoz. Vagyis, hogy ne az EU tagállamának kormánya kapjon támogatásokat a más nemzetiségek által lakott régiókban, hanem magukhoz a régió nemzetiségi képviselőihez jusson el a támogatás, vagyis ők rendelkezzenek a pénzükkel. Nem véletlen, hogy itthon a népnyelvben a székely autonómia aláírásgyűjtés lett a neve a programnak, hiszen saját forrásokat kaphatnának a nemzeti kisebbségek.

Ez egy sor ismert európai nemzetiségnek jelentene nagy lépést, például a katalánoknak, a baszkoknak, a dániai német kisebbségnek, és a székelyeknek Romániában. Ráadásul éppen a nemzetállamok jogait nyirbálná meg az EU ezzel, ami nem éppen jobboldali program manapság. Nem véletlen, hogy az összes parlamenti párt, sőt a parlamenten kívüli Momentum is támogatta a kezdeményezést, a DK kivételével, de ők sem szavaztak ellene, csak nem voltak jelen a szavazáskor. Pont a nemzetállamok jogai miatt nem akarták befogadni eleinte a beadványt, a Székely Nemzeti Tanács évekig pereskedett ezért az EU-val, de végül nyertek, és elindíthatták az aláírásgyűjtést, egymillió aláírásnak kellene összegyűlnie. Ez sok, de egész Európában gyűjthető, így a baszkoktól a katalánokig elvileg bárhol kifuthatna.

A probléma az volt, enyhén szólva döcögősen indult a kampány, a végére viszont megjött a koronavírus járvány, ami három fontos kérdésben is hazavágta az aláírásgyűjtést. Egyrészt nagyon nehéz volt kampányolni a járvány alatt, másrészt az utcai gyűjtést is gyakorlatilag megállította. Harmadrészt a különböző országokban és régiókban gyűjtött szavazólapok is igen nehezen jutnak el a központba, ami miatt csak becsült adatokat tudnak az aláírások számáról. Az online aláírások száma itt is látható.

Hogy mi lesz a kampánnyal, az még kérdés. Meg lehet majd hosszabbítani a járványra hivatkozva vagy bukják a kezdeményezést, nem tudhatjuk.