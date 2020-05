Csak hogy még rosszabb legyen a kedvünk: nyakunkon a hidegfront

Éjjel újabb hidegfront éri el a Kárpát-medencét, amely hatására megnövekszik a felhőzet, többfelé alakul ki kisebb eső, zápor, helyenként zivatar.

Kezdetben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd észak felől szakadozni kezd a felhőzet. Eleinte több helyen, majd inkább már csak szórványosan számíthatunk kisebb esőre, záporra. Nagyobb eséllyel az Északi-középhegység tágabb környezetében, északkeleten, illetve keleten helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél az északi megyékben erősödik meg, néhol viharos széllökések is lehetnek, továbbá zivatarok környezetében is lehet átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között valószínű. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő.

(met.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com