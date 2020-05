Gráfok, függvények, kördiagramok és a módusz-, illetve mediánszámítás is szerepelt az idei matematika érettségi első részében az Eduline oktatási portál információi szerint.

A diákok emellett kaptak feladatot a háromszögek szögeiről és mértani sorozatokról is. Az érettségi második, hosszabb és összetettebb feladatokból álló részében valószínűség- és százalékszámítás, egyenletek és függvények is szerepelnek. Az érettségizők – ahogy azt a korábbi években megszokhatták – több szöveges feladatot is kaptak. A több témakört érintő feladatok között van olyan, ami az olimpiai játékokkal foglalkozik, de volt egy sétálóutcák lekövezésével kapcsolatos feladat is.

A matematika középszintű írásbeli vizsga 180 percig tart.

A diákok először az I. (45 perc), majd a II. feladatlapot (135 perc) oldották meg, a feladatlapokon belül a rendelkezésére álló időt tetszés szerint oszthatták meg az egyes feladatok között és a megoldások sorrendjét is meghatározhatják.

A matematika emelt szintű írásbeli vizsga 240 perces.

Az írásbeli ezen a szinten is két részből állt, és a diákok a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatták meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között, és a megoldások sorrendjét is meghatározhatták.

A matekpéldák megoldásait is ismerteti a közmédia

Ismerteti a matematikaérettségi megoldásait is a közmédia – közölte az MTVA sajtóosztálya kedden az MTI-vel. A közlemény szerint a május 4-én kezdődött érettségi megoldásait három napon keresztül szaktanárok segítségével mutatja be a közmédia.

Kedden 14.30-tól az M1 csatornán, 18 órától pedig az M5-ön ismertetik a matekfeladatsor kérdéseire adott helyes válaszokat, szerdán pedig a történelemérettségi feladatait veszik végig a csatornákon – írták.

Középszinten 65 630 diák, emelt szinten 4892 diák tesz ma matek érettségit

Az Oktatási Hivatal közleménye szerint e tárgyból középszinten 1218 helyszínen 65 630 diák (közülük 1887-en angol, francia, horvát, német, olasz, orosz, román, spanyol, szerb vagy szlovák nyelven), emelt szinten 118 helyszínen 4892 diák (közülük 79-en angol, francia, német vagy spanyol nyelven) tesz érettségit.

A matematika középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tart. A vizsgázók először (45 perc alatt) az I. feladatlapot, majd (135 perc alatt) a II. feladatlapot oldják meg, a feladatlapokon belül a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatják be.

A 10-12 feladatot tartalmazó I. feladatlap az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi. A II. feladatlap két részre oszlik: az "A"rész három (egy vagy több kérdésből álló) feladatot tartalmaz; a "B" rész három, egymással megegyező pontszámú feladatot tartalmaz, amelyekből a vizsgázóknak kettőt kell megoldaniuk, és csak ez a kettő értékelhető.

Az I. rész négy feladatból áll, amelyek több részkérdést is tartalmazhatnak.

A II. rész öt, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyek közül a vizsgázóknak négyet kell megoldaniuk, és csak ez a négy értékelhető.

Az I. rész négy feladatból áll, amelyek több részkérdést is tartalmazhatnak.

A II. rész öt, egymással megegyező pontszámú feladatból áll, amelyek közül a vizsgázóknak négyet kell megoldaniuk, és csak ez a négy értékelhető.

Megengedett segédeszközök (közép- és emelt szinten is) a függvénytáblázat (egyidejűleg akár többféle), a szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó és szögmérő, amelyekről a vizsgázó gondoskodik. Az eszközöket a diákok a vizsga során egymás között nem cserélhetik.

Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott javítási-értékelési útmutatók alapján javítják és értékelik.

Szerdán az érettségik a történelem írásbelikkel folytatódnak.

