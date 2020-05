Várhatóan az idén sem lesz még klíma a hármas metró felújított szerelvényein – írja a Népszava. A lap hozzáteszi, a beszerzést a technikai nehézségek mellett a járvány, egy kötbérper, és az orosz gyártóval kötött szerződés is nehezíti.

A Népszava szerint a vonalon futó 222 szerelvény klímával való felszerelése még akkor is lehetetlen lenne a nyári hónapokig rendelkezésre álló rövid idő alatt, ha már kiválasztották volna a céget.

Egyelőre a pályázatot se írták ki, pedig a városvezetés korábban azt mondta, hogy tendert hirdetnek ez ügyben.

Áprilisban a bizonytalan gazdasági helyzetre hivatkozva közbeszerzési moratóriumot hirdetett a fővárosi önkormányzat, így szeptember közepéig semmilyen kötelezettségvállalással járó tendert nem hirdethetnek a fővárosi cégek, beleértve a BKV-t is.

Karácsony Gergely főpolgármester februárban Facebook-bejegyzésben reagált a támadásokra, miután Ughy Attila fideszes képviselő azzal hozta kínos helyzetbe a városvezetést, hogy

a hármas metró klímával való felszerelésére kért pénzt az idei költségvetésben.

Az ellenzéki többségű közgyűlés nem támogatta a javaslatot. A főpolgármester akkor azt közölte: a klíma beszerelése elsősorban nem pénzkérdés, a forrás erre rendelkezésre áll, ezért nem kellett külön módosítót befogadni a költségvetéshez. A kérdés csak az, hogy a költségeket lenyeleti-e a főváros az orosz beszállítóval, a városnak járó kötbér terhére. Ennek érdekében jelenleg is folyik a per.

A BKV egyébként már tavaly nyáron felvette a kapcsolatot több klímagyártó céggel, miután az előző városvezetés is elismerte, hogy a hármas metrón szükség van a hűtésre.

Közvetlenül a választások előtt műszaki szimpóziumot rendeztek öt szakcég − a Liebherr, Kiepe, Thermo King, Shijazhuang King, Webasto, valamint a Metrowagonmash −részvételével. Utóbbi meghívását a BKV azzal indokolta a Népszavának, hogy az orosz céggel kötött vállalkozási szerződés értelmében mindenféle változtatáshoz hozzá kell járulniuk, különben elvész a szerelvényekre adott 30 év garancia, ennél azonban a lap szerint többről lehet szó.

Karácsony Gergely korábbi elszólása szerint a Metrowagonmash beszállna a klímaüzletbe.

Előzetesen 6-10 milliárdra becsülték a légkondícionálás utólagos kiépítésének költségét.

Csakhogy a felújított kocsikat ehhez meg kell erősíteni, amely jelentős beavatkozást kíván a vázszerkezetbe.

A lap szerint az oroszok a jelenleg is folyó perben követelt kötbér és kártérítés fejében szerelnék be s klímákat. Az oroszokkal folytatott alkudozás közben három cég is jelezte, hogy vállalkozna a feladatra. A BKV mindegyiktől kért egy orosz kocsiszekrényre felszerelt prototípust.

Forrás: Népszava, Index