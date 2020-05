Rendkívüli álláskeresési támogatást vezetnek be a budapesti DK-s polgármesterek a munkájukat elveszített embereknek a koronavírus-járvány idején – jelentette be a DK-s Gy. Németh Erzsébet humán területekért felelős főpolgármester-helyettes vasárnap online sajtótájékoztatón. A juttatás mértéke 57-120 ezer forint.

Gy. Németh Erzsébet azt mondta, hogy a kormány semmiféle támogatást nem ad azoknak, akik a járvány miatt elveszítették a munkájukat, pedig máshol Európában a fizetésük 70-90 százalékát kapják az emberek. A DK polgármesterei eddig is átvették a kormány sok feladatát – maszkot osztottak, otthonápolási támogatást vezettek be –, és most újabb ügyben tesznek így – jelentette ki.

Cserdiné Németh Angéla XV. kerületi polgármester hangsúlyozta, hogy nem minden kerület egyforma: eltérő mértékben érinti őket a járvány miatti gazdasági visszaesés, és mások a pénzügyi lehetőségeik is. Anyagi helyzettől függően 57-120 ezer forintot adnak a DK-s budapesti kerületek – közölte.

Kiss László III. kerületi polgármester szerint ez a sokadik olyan intézkedés, amelyet a kormány helyett hoznak meg, annak ellenére, hogy a kabinet folyamatosan "kivérezteti" őket, pénzt von el. Ők nem hagyják magukra a polgáraikat, törődnek a várossal – hangoztatta.

László Imre XI. kerületi polgármester azt kérte, hogy más vezetők is kövessék a példájukat, Budapest valamennyi kerületében vezessenek be rendkívüli álláskeresési támogatást.

Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester szintén kiemelte, hogy ők vigyáznak a fővárosra. Azoknak adnak támogatást, akik az elmúlt hetekben, hónapokban veszítették el az állásukat – közölte.

Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester azt mondta, hogy nincs olyan budapesti kerület, amelyet ne árasztottak volna el a frissen munkanélkülivé vált lakosoktól érkező levelek. Az emberek úgy érzik, hogy a kormány cserben hagyta őket – vélekedett.

(MTI)