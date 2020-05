BREAKING: Ezek ma az operatív törzs legfontosabb információi – enyhítenék a korlátozásokat Budapesten?

Az operatív törzs megtartotta sajtótájékoztatóját.

A járványgörbe egyre laposodik, a fertőzések jellemzően intézményekhez kötődnek, vidéken talán kicsit túl laza is lett az élet. Mi történik most járvány-ügyben? Íme az operatív törzs legfrissebb tájékoztatója:

A tájékoztatón elhangzott:

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa:

A ma reggeli kimutatás szerint május 7-e óta 378 hatósági házi karanténban lévő ember vállalta, hogy használja az elektronikus követő szoftvert. Összesen több mint 10 ezeren vannak egyébként hatósági házi karanténban.

A kijárási korlátozások kapcsán 1297 magatartásszegést tapasztaltak a rendőrök Budapesten és Pest megyében.

Vidéken a védelmi intézkedéseket ellenőrizték: 235 magatartásszegést tapasztaltak.

346-ra emelkedett a járványüggyel kapcsolatos büntetőintézkedések száma, 63 gyanúsított van.

Megváltoztak a Horvátországba történő beutazás feltételei:

A beutazni szándékozónak igazolnia kell, hogy van ingatlana, hajója Horvátországban, vagy a beutazás célja temetésen történő részvétel, munkavégzés, vagy üzleti tárgyaláson történő részvétel, mely a horvát cég meghívására jött létre. Minden más esetben előzetesen jelezni kell a horvát hatóságoknak a beutazás célját.

Müller Cecília, országos tisztifőorvos:

Márciusban regisztrálták egy fiatalembernél az első koronavírusos, hivatalos esetet. Mára rengeteg adat gyűlt össze azóta. Az igazolt fertőzöttek száma fokozatosan emelkedett, volt, hogy a vírus reprodukciós rátája olyan volt, hogy 1 fertőzött 2-3 másik embernek adta át a fertőzést. Ez rövid időszak volt, mert a bevezetett intézkedésekkel alacsonyan tudták tartani a fertőzések számát – mondta Müller Cecília, megköszönve a közös sikert azoknak, akik hallgattak a hatóságok tanácsaira.

Most már rendelkezünk egy visszatekintéssel az elmúlt két hónapról, értékelhetjük a járványügyi helyzetet – mondta Müller Cecília.

3284 fertőzöttet regisztráltak az első eset óta. Ma 1905 fő aktív fertőzött van Magyarországon, az összes igazolt esetből a 958 fő gyógyult és a 421 elhunyt levonásával. Az elhunytak számával Európa alsó harmadában szereplünk.

Az európai többlethalálozást figyelő rendszerben is kedvező helyen van Magyarország: nem volt a járvány időtartama alatt többlethalálozás.

Az elhunytak vonatkozásában részvét ébred bennünk, pótolhatatlanok az elhunyt hozzátartozók – mondta az országos tisztifőorvos.

Az elhunytak jellemzően idős, beteg emberek. 198-an 80 év felettiek voltak.3 olyan beteg van, aki a 30-39 éves, fiatalabb korosztályba tartozott.

A járvány alatt összesen 67 19 évnél fiatalabb, gyermekkorú esetet tartanak számon, többen már meg is gyógyultak, maradandó egészségkárosodást nem szenvedtek, halálozás nem volt köztük. jelenleg két gyermekkorú fertőzött van, kielégítő állapotban.

42 százalék férfi, 58 százaléka nő a fertőzötteknek. Ez azonban különösebb következtetésre nem ad okot, ez megfelel a magyarországi korfának: a férfiak és nők életkori megoszlását tartalmazó korfa szerint az idős kort, a 90-es év felett több nő van, mint férfi.

Jelentősen nem változtak a területi eloszlási adatok sem. Budapest, Pest megye és Fejér megye, ahol a legtöbb igazolt megbetegedés van. Zala megye érintettsége is jelentőssé vált, elsősorban idősotthoni és más bentlakásos intézmény érintettsége okán.

A legkevesebb beteg Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megyében vannak.

A fertőződés számának nagysága Magyarországon jellemzően attól függ, hány zárt közösség érintett (Szociális intézmények, kórházak, ezekben a terjedés lehetősége sokkal nagyobb)

A legtöbb megbetegedést április 9-én regisztrálták: 209 új eset volt aznap. az elhunytak legmagasabb száma 19 fő volt, április 17-én. Az átlagos lappangási idő 5-6 nap, a leg tágabbra nyitott szám 14 napos lappangási időt jelent.

A kórházi és szociális intézményi fertőzött-számot levonva is Budapesten a legmagasabb a fertőzöttek száma az országban.

Ma 100 főre nőtt az idősotthonban koronavírusos pozitivitással elhunytak száma, országosan. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden negyedik elhunyt idősotthonból származik. A 100 elhunytból 74 fő a budapesti idősotthonokból hunytak el, 26-an vidéki idősotthonokban.

A Pesti úti otthonban 42 elhunyt volt és 305 fertőzöttet találtak a járvány időtartama alatt.

32 idősotthonban regisztráltak idáig koronavírus pozitivitást: 12 Budapesti és 20 vidéki intézményben.

Az időskorúak gyógyulási esélyei is fennálnak, számos idős beteg gyógyult meg.

Tegnap volt a mentők napja, Müller Cecília is megköszönte a tájékoztatón a mentők munkáját, akik a járvány kezdete óta sok többletmunkával szolgálták a lakosságot és segítették az NNK munkáját.

Az ápolók hete alkalmából pedig azt mondta a tisztifőorvos, hogy a WHO régóta deklarálta, hogy legyen olyan nap, mikor az ápolók áldozatkészségéról megemlékeznek. Ferenc pápa úgy aposztrofálta őket, ők a simogató kéz a születésünktől a halálunkig, míg kezünket el nem engedik. Müller Cecília külön köszönetet mondott az ápolóknak.

Több levelet is kapott Müller Cecília a gyógyultaktól. A levelekben beszámoltak élményeikről, például arról, hogy tanították őket az ápolók újra mozogni, mikor lekerültek a lélegeztetőgépről

Kérdésekre adott válaszok:

Mikor oldható fel a zárlat a tatabányai Szent Borbála kórházban? Válasz: a helyzet alakul, a főigazgató megküldte a listát azokról a teendőkről, amikkel a járvány terjedését gátolják az intézményen belül. Még egy helyszíni szemle van hátra, ahol meggyőződnek róla, hogy az intézmény alkalmas új betegek ellátására.

Európai átlaghoz képest mennyi a szabályszegések száma? Válasz: az operatív törzs számára a hazai adatok állnak rendelkezésre. A házi karanténban lévők mindössze 0,41 százaléka szegte meg a szabályokat, köszönet, hogy hozzájárultak a járvány terjedésének meggátlásához.

Mennyi idő alatt gyógyul meg egy beteg, aki kórházba kerül? Válasz: aki kórházba kerül, de enyhébbek a tüneteik, 1-2 hét alatt gyógyulnak meg. Súlyosabban zajló betegeknél, akik nem kerülnek lélegeztetőgépre, ott akár 3-5 hétig is tarthat a gyógyulás.

Nem lehet elérni a háziorvosokat telefonon, mit tegyenek a betegek? Válasz: Müller Cecília türelmet kért, mert ezek a vonalak most égnek, hisz konzultáció, gyógyszerfelírás és időpontkérés miatt is keresik őket. Legyünk kitartóak, a háziorvosok vonalai túlterheltek. Próbálják meg akár elektronikus úton is megkeresni a rendelőt, ha van e-mail ím. Ha a kollégák vállalják, hogy időben szélesebb sávot biztosítanak arra, hogy a betegek elérjék őket, az megoldható lenne.

Hogy szerepelnek, lakcím, vagy megfertőződés helyszíne alapján a betegek? Válasz: A fertőzöttségre vonatkozó kimutatásokban szerepel a beteg lakcím adata, a beküldő székhelye és az ápolás helye is többször. Halálozási adatként, fertőzöttségi adatként a statisztikában az illető lakcím adata szerepel.

Hogy változik a betegek száma a kórházakon, intézményeken kívül? Válasz: eddig fokozatosan csökken az új fertőzöttek száma, ez azt jelenti, hogy a lakosság körében is csökken a szám.

A rendkívül kevés új betegre tekintettel az operatív törzs nem javasolja a budapesti és Pest megyei korlátozások feloldását? Válasz: Szerdán a kormányülésen tárgyalják a budapesti és Pest megyei korlátozások feloldásának lehetőségét.

Forrás: Blikk

Kép: kormany.hu