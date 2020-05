Rossz hír az autósoknak: komoly változások jönnek a héten, amiknek nem fognak örülni

Ismét drágulni fog a benzin ára.

A benzin átlagára 8 forinttal emelkedik, ami azt jelenti, hogy 310-312 forintot kell majd érte fizetni. A gázolaj 4 forinttal drágul, amely 327-330 forintos árat eredményez – írja a szakportál.

Az üzemanyagok ára legutóbb pénteken változott, akkor a benzin ára 7, a gázolajé pedig 4 forinttal emelkedett. A benzinért átlagosan 301-304 forintot, a gázolajért pedig 322-326 forintot kell jelenleg fizetni.

Az üzemanyagok ára két hónap alatt rég látott mélységekbe zuhant, azonban a Brent típusú olaj ára az április végi 20 dollár/hordó árról mostanra 30 dollár fölé emelkedett, ami magával hozta az üzemanyagok drágulását is. Ehhez hozzájárult az is, hogy a kínai gazdaság beindulásával nőtt a kereslet is.

Forrás: Napi.hu/Holtankoljak

Kép: Pixabay