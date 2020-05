Karácsony Gergely nem ért egyet azzal, hogy a kormány Budapestre utaztatja a koronavírusos betegeket

A főpolgármester a Facebookon jelentette be, hogy nem tartja ideálisnak ezt az eljárást.

Több szakértő is egyetért abban, hogy hibás az EMMI azon rendelete, amivel a fővárosba szállíttatja a koronavírussal fertőzötteket. László Imre, Újbuda polgármestere, egykori kórházigazgató és Havasi Gábor egészségügyi tanácsnok, mentőápoló a Fővárosi Közgyűlés tagjai szerint szakmailag nem indokolható az Emberi Erőforrások Minisztériumának legújabb döntése.

A két egészségpolitikus szerint minden szállítás, felesleges helyváltoztatás a beteg állapotának rosszabbodásának kockázatát hordozza magában, ráadásul az úgynevezett szállítási trauma – a tapasztalatok szerint – növeli a kórházban töltött napok számát. A koronavírussal fertőzött betegek szállítása jelentősen növeli az érintkezések számát, ezzel párhuzamosan nő a személyzet megfertőződésének kockázata is.

Dr. László Imre szerint nincs hozzáadott értéke annak, hogy a betegeket két kijelölt budapesti kórházba szállítsák, jelenleg nincs olyan terápia, amely csak ezekben az intézményekben lenne elérhető, a kísérleti fázisban lévő terápiás módszerekbe pedig a regionális centrumkórházak is bevonhatók. A koronavírusos betegek ellátására alkalmasnak kell lennie a regionális centrumkórházak infektológiai és intenzív terápiás osztályainak is, amennyiben nem azok, akkor sürgősen fel kell készíteni ezeket.

Havasi Gábor, aki maga is mentőápolóként dolgozik, arra is felhívja a figyelmet, hogy a Mentőszolgálat kapacitásai szűkösek, ezzel az intézkedéssel pedig tovább nő a terhelés. A két politikus arra is felhívja a figyelmet, hogy a budapesti egészségügyi ellátás jelenleg is túlterhelt, hiszen annak ellenére kell újraindulnia a járóbeteg-szakellátásnak, hogy az ebben részt vevő intézményekből jelentős személyzetet vezényeltek át a járványkórházakba. Ez az intézkedés csak újabb, értelmetlen teher lesz a fővárosi egészségügyi dolgozók számára.

