Felfüggesztett börtönnel megúszta pedofilügyét Kaleta Gábor volt perui nagykövet

– tudta meg a Blikk. Az egykori diplomatára tárgyalás mellőzésével egy év, két év hat hónapra felfüggesztett börtönbüntetést és 540 ezer forintos pénzbüntetést szabott ki a Budai Központi Kerületi Bíróság múlt csütörtökön.

Kaleta tárgyalására eredetileg márciusban került volna sor, ám a koronavírus-járvány miatt a bíróságokat is bezárták, ezért az ő perét is el kellett napolni. Így Kaleta azt is megúszta, hogy újságírókkal találkozzon a bíróság folyosóin. A tárgyalás mellőzését egy, a veszélyhelyzet idejére kiadott kormányrendelet tette lehetővé, ami az enyhébb bűncselekmények esetén megengedi, hogy a bíróság pusztán az ügyiratokból meghozhassa döntését büntetővégzés formájában.

A döntés nem jogerős, az ügyészség tárgyalás tartását kérte a vádlott terhére, súlyosításért

– tájékoztatta a Blikket a Fővárosi Főügyészség.

Kaleta tavaly tavasszal bukott le, amikor egy nemzetközi pedofilhálózatot göngyölítettek fel az amerikai hatóságok.

A volt nagykövet számítógépes eszközein több mint 19 ezer, gyerekkorúról készített pornográf képet foglaltak le.

A diplomatát titokban hozták haza, nagyköveti posztjától tavaly áprilisi hatállyal fosztották meg indoklás nélkül. Kaleta 2001 óta állt a Külügyminisztérium alkalmazásában.

