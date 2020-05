A Magyar Honvédség az ország legbiztosabb munkáltatója – jelentette ki a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán Budapesten.

Németh Szilárd kiemelte: a koronavírus-járvány miatt indított gazdaságvédelmi akcióterv megvalósításában – amelynek a munkahelyteremtés áll a középpontjában – a Magyar Honvédség is részt vesz.

A Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandárnál tartott sajtótájékoztatóján elmondta: ide is várják a fiatalokat, illetve azokat, akik elvesztették a munkájukat. Itt alkalmaznak gépkocsivezetőket, forgalomirányítókat, szakácsokat, felszolgálókat, díszelgőket, informatikai, híradós szakembereket. Mindemellett a koronavírus-járvány idején is fontos járőrözési, valamint őrzésvédelmi feladatokat is ellátnak az alakulat katonái.

A Magyar Honvédség a toborzóirodáin és az interneten keresztül is vár mindenkit, aki a haza szolgálatát választja. Itt biztos munkahelyet és biztos életpályát találnak majd – szögezte le Németh Szilárd.

