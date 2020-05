Elképesztő, hogy mi történik a fejünk fölött: az egész országra kiadták a citromsárga figyelmeztetést

Egy hullámzó front miatt az elmúlt időszakhoz képest már több helyen, de még mindig nem elég sokfelé lehet csapadékra számítani. A helyzet a jellegénél fogva elég sok bizonytalanságot is rejt magában.

Eleinte erősen felhős lesz az ég, majd északon szakadozik, gomolyosodik, délen csökken a felhőzet, ott a fátyol- és gomolyfelhők mellett túlnyomóan napos idő lesz. Az északi tájakon délelőtt megszűnő csapadék várható, majd napközben szórványosan záporok, helyenként zivatarok alakulnak ki – olvasható a meteorológiai szolgálat hivatalos honlapján.

A déli megyékben inkább csak késő délutántól, estétől lehet záporos csapadék. A gyakran élénk északias szél főként napközben többfelé megerősödik. Zivatarban viharos széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 30 fok között alakul, északon, északnyugaton lesz a leghűvösebb, míg délkeleten a legmelegebb idő. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.

FIGYELMEZTETÉS:

Napközben eleinte főként az ország északi, északkeleti felén, majd később délnyugaton, délen alakulhatnak ki helyenként zivatarok (egy-egy heves zivatar is lehet), melyeket elsősorban viharos erejű széllökések (jellemzően 70-80 km/h, de egy-egy helyen akár >80 km/h is lehet) kísérhetnek, de kisebb méretű (1-2 cm) jég is előfordulhat.