Merkely Béla azt gondolja, Budapest bebizonyította, hogy a saját maga és az ország érdekében is fegyelmezetten be tudja tartani a korlátozásokat.

A szakembereket is megdöbbenti, milyen kevés koronavírus-fertőzött lehet Magyarországon

– fogalmazott az InfoRádiónak adott interjújában a Semmelweis Egyetem rektora.

Merkely Béla azt mondta, nem arról van szó, hogy itt az emberek fegyelmezetlenek, hanem nagy a népsűrűség, ezért a járványügyi intézkedések betartására még nagyobb figyelmet kell fordítani. Úgy vélte, a főváros is rászolgált a fokozatos lazításra, mivel Budapest bebizonyította, hogy a saját maga és az ország érdekében is fegyelmezetten be tudja tartani a korlátozásokat. Szerinte eljött a lassú lazítás ideje, ideje kicsit kimenni a szabadba, élvezni a jó időt és a napsütést.

Magyarország legyőzte a járvány első hullámát, így pedig a második hullám legyőzésére is képes lehet

– tette hozzá.

A második hullám nem lesz akkora, mint most, meglepni már nem fogja Európát és Magyarországot sem az ősz, de a vakcina kifejlesztésére, amellyel a leginkább veszélyeztetett populációt meg lehet védeni a vírusfertőzés súlyos következményeitől, az egész világ már nagyon vár – mondta.

