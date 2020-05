Németh Kristóf a kedvenc hobbijára tanítja a kisfiát

Gyakran hódol egyik kedvenc hobbijának Németh Kristóf, a színész évek óta golfozik és már fiának, Lócinak is próbálja átadni a sport szeretetét.

Fotó: Németh Kristóf / Facebook

Fontos számomra, hogy ebben a nehéz időszakban is egészséges és biztonságos sportot űzzek. A golf sok szempontból ilyen: átmozgat, a szabad levegőn zajlik és társaság is van hozzá, mégsem kell az emberekhez túl közel menni – nyilatkozta korábban Németh, aki azt is megmutatta, hogyan golfozik apa és fia. Nemcsak ők, hanem a színész felesége, Zita is ragadott már ütőt. A legtöbbször családostul, négyesben utaznak el golfozni.