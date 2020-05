Ön tudja, mi a boldog párok 8 leggyakoribb szokása?

Vajon mi lehet az oka annak, hogy míg egyes pároknál a kezdeti lelkesedés idővel alább hagy, mások pedig évekig, akár évtizedekig is meg tudják őrizni azt a boldogságot, amit a másik jelenléte a kapcsolat elején adott nekik?

Fotó: Pixabay

A Psychology Today közzétett egy listát a boldog párok leggyakoribb szokásairól, és azt javasolják, aki szeretne javítani a párkapcsolatán, az vegyen át belőle annyit, amennyit csak tud.

1. Büszkék a másikra

A boldog párok büszkék a partnerükre, és elégedettséggel tölti el őket, ha mások is együtt látják őket. Társaságban is gyakran fogják egymás kezét, karolják át egymást, vagy ülnek úgy, hogy összeérjen a térdük, ezzel is kifejezve a külvilág felé, hogy összetartoznak.

Ez nem csak biztonságérzetet kelt a másikban, de elégedettséggel is tölti el őket, hiszen a kapcsolatukat, a másik szerelmét sikernek érzik, amit szívesen mutatnak meg a környezetüknek.

2. Együtt lefeküdni

A felmérés szerint a boldog párok esténként együtt, egy időben fekszenek le. Ez azért fontos, mert az elalvás előtti együtt töltött pillanatok nagyon intimek, így erősítik az összetartozás élményét, arról nem is beszélve, hogy lámpaoltás után, az ágyban fekve még nagyon bensőséges beszélgetést lehet folytatni akkor is, ha korábban már megbeszéltétek, milyen napotok volt.

Azt pedig talán említenünk sem kell, hogy az ilyenfajta meghittség a szexuális életet is feldobja.

3. Kéz a kézben

Míg sok pár egymástól néhány méterre, vagy egymás után sétál, a boldog párok kéz a kézben, vagy egymást átkarolva járnak, így séta közben is egymás ritmusához igazodnak, és ez valamilyen minimális szintű figyelmet követel meg a másik iránt.

Emellett a kézen fogva sétálás egy üzenet a külvilág felé is, amit a párok együtt, közösen vállalnak, és ez szintén erősíti az összetartozás érzését.

4. „Legyen szép napod!”

A kutatók szerint a boldog párok minden egyes reggel, amikor elköszönnek egymástól, azt mondják, hogy szeretlek, vagy hogy legyen szép napod. Úgy vélik, ez az apró rituálé segít átvészelni a napindító stresszt, a közlekedést, a reggeli álmosságot vagy a pillanatot, amikor szembesülünk vele, mennyi teendő áll még előttünk.

Egy apró kedvesség sok plusz energiát ad, arra emlékeztet, hogy van egy fix, stabil dolog az életünkben, és ez boldogabbá tesz minket – a boldog kapcsolatnak pedig természetesen senki nem akar véget vetni.

5. Közös érdeklődés

Amennyire fontos az, hogy ne hanyagold el a saját hobbidat és barátaidat, legalább annyira fontos az is, hogy legyen közös érdeklődési körötök is. Természetes, hogy egy idő után a másik puszta jelenléte már nem tölt el izgalommal, azonban ha együtt csináltok valamit, ami örömet okoz, az megerősíti a köztetek lévő köteléket, és tartalmasabbá teszi a mindennapokat.

Ha nincs közös hobbitok, akkor keressetek valamit, ami mindkettőtöket érdekel – lehet bármilyen kis dolog is, ha mindkettőtöknek fontos, becsüljétek meg, és fordítsatok rá időt.

6. Megbocsátás

Azt mindenki tudja, hogy a sikeres párkapcsolathoz elengedhetetlen, hogy a problémákat azonnal megbeszéljük, és ne görgessük őket magunk előtt.

A Psychology Today szerint azonban a boldog párok nem csak megvitatják a gondokat, de az után képesek azonnal meg is bocsájtani a másiknak, és nem táplálnak haragot vagy sértődöttséget a másikkal szemben egy már lezárt kérdés miatt.

7. Arra fókuszálnak, amit a másik jól csinál

Természetes, hogy ha már régóta együtt vagytok, megismeritek a másik jó és rossz tulajdonságait, látjátok a másik erősségeit és gyengeségeit. Biztosan te is sokakat hallottál már, amit azzal viccelődnek, hogy a férjükre egy egyszerű bevásárlást sem lehet rábízni, mert elkalandozik a polcok között, vagy hogy a feleségük parkol a legrosszabbul a világon.

A boldog párok azonban inkább a partnerük erősségeire fókuszálnak, ezzel nem csak az ő önbizalmát építik – márpedig mindannyian olyan társaságban érezzük jól magunkat, ahol erősnek és sikeresnek látszunk – de saját maguk számára is vonzóbbá teszik őt.

8. Ölelés

A felmérés szerint a boldog párok amint újra találkoznak a nap végén, azonnal megölelik egymást. Ez állítólag azért segíti, mert az érintést, vagy annak hiányát a memóriánk pozitív vagy negatív élményként tárolja.

Ha a párok azonnal megölelik egymást, ahogy újra találkoznak, akkor a másik képéhez ezt a pozitív élményt társítják, ez pedig segít fenntartani a vonzalmat.

Bien