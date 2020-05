Döbbenet: a járvány alatt is szállítottak az Országos Vérellátó Szolgálathoz abból az ásványvízből, ami veszélyes baktériumokat tartalmaz

Ugyanaz a cég, akik miatt a használhatatlan kézfertőtlenítők ügyében nyomoz a rendőrség.

A Gladiolus Kft. azután is szállított a Hírös ásványvízből az Országos Vérellátó Szolgálathoz, hogy kiderült, hogy akár tüdőgyulladást is okozó veszélyes baktérium található a vízben - írja a 24.hu.

Az eset ráadásul a koronavírus miatti vészhelyzet március 11-ei elrendelése után történt.

A 24.hu márciusban akkreditált laboratóriumban vizsgáltatta a Hírös ásványvizet, és a teszt Pseudomas aeruignosa nevű baktérium jelenlétét mutatta ki. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) besorolása alapján ez a baktérium az antibiotikumoknak nagyban ellenállók közé tartozik, a legyengült immunrendszerű, alapbetegségekkel küzdő embereket betegítheti meg. Több szervben okozhat fertőzést, akár tüdőgyulladást is.

Higiéniai előírások és jogszabályok kötik, hogy nem tartalmazhat ilyen baktériumot ivásra használatos víz.

A Kecskeméti Járási Hivatal március 12-én ötnapos határidővel elrendelte az összes legyártott termék visszahívását és a forgalomból való kivonását, ugyanis az általuk végzett mintavételen elvégzett mikrobiológiai vizsgálat is kimutatta a baktériumot. A 24.hu munkatársai azonban még március 13-án is találkoztak az ásványvízzel két kisbolt polcain is.

Március 16-án és 17-én, napokkal a vizsgálatok eredménye, és a 24.hu cikkének megjelenése után a Gladiolus Kft. mégis szállított a Hírös ásványvízből az Országos Vérellátó Szolgálathoz.

Ám az OVSZ állítása szerint ebből a két szállításból már nem kaptak a véradók, előtte, az engedélyezett időszakban viszont igen.

Az ásványvíznek február 18 óta volt engedélye, és az OVSZ válaszából az következtethető ki, hogy a kormányhivatal csak március 18-án szólt nekik az esetről, és akkor is csak a Kecskeméti Területi Vérellátónál lévő ásványvizek kiadását tiltotta meg. A vérellátóhoz csak februárban 33 ezer palack Hírös ásványvizet szállított a Gladiolus Kft, ebből 9054 palackot osztottak ki a véradók között.

A Nébih március 20-ai közleményükben azt írták, hogy "a Pseudomas filmszerű bevonatot képez a csőhálózaton, ami lökésszerűen válik le, így előfordulhat, hogy nem minden palackban található meg." Azonban ha nem is minden palackban található meg a baktérium, valószínű, hogy a vérellátóhoz került 33 ezer palack, és az azokból kiosztott több mint 9 ezer palack egy részében ott lehetett.

Az OVSZ megjegyezte, hogy még nem érkezett egészségügyi panasz a véradóktól.

A Gladiolus saját márkás kézfertőtlenítőjéről, a Glady-Septről még februán végén derült ki, hogy nem rendelkezik megfelelő fertőtlenítő hatással, ezért a tisztifőorvos kivonatta a forgalomból, mivel a termék kézfertőtlenítőként való használata jelentős járványügyi és közegészségügyi kockázatot jelent.

A rendőrség mindkét ügyben eljárást folytat.

A Gladiolus Kft. azt nyilatkozta, hogy nincs baj a vérellátó szolgálathoz szállított ásványvizükkel, valamint, hogy megkezdődött a víznyerő, -továbbító és -gyártó berendezések fokozott biztonsági átvizsgálása és fejlesztése, és az üzem várhatóan húsvét után újra gyárt és forgalmaz ásványvizet. Ez viszont nem történt meg, már csak azért sem, mert a kormányhivatal tájékoztatása szerint a gyártás felfüggesztése azóta is hatályban van.

Forrás: Blikk/24

