Ötszáz fő alá csökkent a koronavírus-fertőzés miatt kórházban ápoltak száma – közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.

Müller Cecília az adatokat ismertetve elmondta, a fertőzés miatt kórházban ápoltak száma 483, 23-an szorulnak gépi lélegeztetésre, és az elmúlt napon három ember halt meg a betegséggel összefüggésben. Csökkent az aktív esetek száma is, jelenleg 1615 embert tartanak nyilván.

Kiemelte, a járványügyi adatok továbbra is kedvezőek, csökkent mind az új igazolt fertőzöttek és az elhunytak száma is, a járványgörbe továbbra is lefelé mutat.

Bizakodóak vagyunk, hogy a járvány első hullámának a végén vagyunk

- fogalmazott.

Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy megkezdődött a hazai koronavírus-vakcina fejlesztése a Debreceni Egyetem és a Nemzeti Népegészségügyi Központ közös együttműködésében.

Forrás: MTI