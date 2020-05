A Pesti Srácokban írtak arról, hogy állítólag Karácsony a sor elejére állt egy bicikliszervizben. A főpolgármester az Indexnek elmondta, "klasszikus nem osztogatnak, hanem fosztogatnak” történetről van szó. Karácsony Gergely a lapnak hozzátette: "Két bajuk van. Ha biciklivel megyek valahova és, ha nem azzal megyek".

A Karácsony Gergelyről szóló hír csütörtökön jelent meg a kormánypárti sajtóban. Egy Facebook-bejegyzés alapján arról írtak, hogy a főpolgármester egyik este fél7-kor megérkezett egy Erzsébet királyné úti kerékpárszervizbe, ahol "fittyet hányva az ott várakozókra a sor elejére állt", emiatt pedig akadt, akit már nem szolgáltak ki, miután sorra került.

Az újságban a fenti poszt alapján azt a címet adták a szövegnek, hogy "Állítólag Karácsony a sor elejére pofátlankodott egy bicikliszervizben".

Az Index ezután megkérdezte a főpolgármestert az ő verziójáról is.

Karácsony azt írta az Indexnek, hogy ott volt a boltnál, de nem ment be, "így se sorban állni, sem tolakodni nem tudtam volna", és nem is akartam – tette hozzá. Úgy emlékszik, a bolt előtt két kerékpáros beszélgetett. És hogy is történt a főpolgármester szerint:

Klasszikus „nem osztogatnak, hanem fosztogatnak” történet. Régi ismerősöm a szervizes, hozzá járunk családilag évek óta. Beköszöntem neki, és megkérdeztem, hogy nyitva vannak-e, mivel a kijárási korlátozások számos üzlet nyitvatartási idejét módosították. Ő kijött, és ránézett a biciklimre és meghúzott egy csavart a nyergen, amit nemrég rakott fel, de elmozdult. A nagy fekete biciklit nem tudom cáfolni, mivel én is nagy vagyok, a kerékpárom sem kicsi, és nem tagadom fekete. Remélem, nem keltek akkora félelmet, mint egy nagy fekete autó.

Hozzátette:

Két bajuk van. Ha biciklivel megyek valahova és, ha nem azzal megyek. Nem próbálok megfelelni nekik, olyan vagyok, mint bármelyik budapesti, igyekszem eljutni egyik pontból a másikba, úgy, ahogy a legjobb. Most a szép időben, ha csak tehetem, biciklivel, máskor közösségi közlekedéssel, autóval vagy gyalog. Ilyenkor gyakran egy nagy fekete cipőt is viselek

