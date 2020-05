Újságpapírral kitömött dobozt vitt vissza a medence helyett egy férfi

A Budaörsi Rendőrkapitányság csalás gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen tettes ellen.

A jelenlegi adatok szerint a felvételeken látható férfi május 13-án este egy budaörsi bevásárlóközpontban hibás címszóval visszavitte a korábban általa vásárolt medencét és visszakérte annak árát, közel 200.000 forintot. Később kiderült, hogy a doboz újságpapírokkal volt kitömve, nem a felfújható masszázsmedencével.

A budaörsi rendőrök kérik, hogy aki a képeken látható férfit felismeri, tartózkodási helyével, vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen a Budaörsi Rendőrkapitányságon (2040 Budaörs, Szabadság út 160.), vagy hívja a 06-23-505-400-as telefonszámot. Bejelentést a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központja a 06-1-236-2883-as telefonszámán, az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 107, 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén is lehet tenni.

Cikk- és címlapkép: police.hu

(police.hu)