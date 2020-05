A milliárdokból felépülő komplexum legnagyobb, 50 méteres benti medencéje vált egyelőre használhatatlanná – értesült a Magyar Hang. A II. kerülettől kapott tájékoztatás szerint a járványhelyzet miatt leengedték a vizet a medencéből, majd arra lettek figyelmesek, hogy alul a csempe nem egyenletes – teszi hozzá a lap. A Magyar Hang szerint a kinti medencével is probléma van.

Sokasodnak a gondok a több mint 7 milliárd forintból épült, a legutóbbi önkormányzati választások előtt sebtiben átadott, méregdrága bérleteket áruló II. kerületi Gyarmati Dezső Uszoda körül: a Magyar Hang cikke szerint az uszoda főmedencéjének leengedésekor kiderült, hogy

több helyen feljött a víz, vagyis úgy tűnik, a medence vize átszivárgott a csempén, sőt még az alatta lévő szigetelésen is. A medence alatti helyiségben a plafonon több helyen is repedés látszik, az azonban egyelőre még kérdéses, hogy a víz oda is eljutott-e.