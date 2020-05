Szabadul a móri mészárlásért tévesen elítélt Kaiser Ede

A móri bankrablást senki sem élte túl.

Tizennyolc év után hétfőtől a móri mészárlásért tévesen elítélt Kaiser Ede újra szabad ember lesz – tudta meg a Blikk.

Bár a nyolc emberéletet követelő móri vérengzést nem ő követte el, volt miért ülni ennyi évet, számláján többek között fegyveres rablás szerepelt. Ügyvédjével, dr. Dezső Antallal végig tartotta a kapcsolatot, most is ő segít neki, például meghosszabbítani személyes okmányai érvényességét. A családja is kitartott mellette, az édesanyja és az édesapja rendszeresen látogatta.

Védencem leszámolt a múltjával, többé nem akar bűnözőként élni. Mórról egyáltalán nem beszélünk azóta, hogy felmentették. A rá valló egykori barátnak is megbocsátott, de találkozni nem szeretne K. Attilával

– árulta el a Blikknek dr. Dezső Antal.

Nagyon várja Kaiser szabadulását az az amatőr régész is, aki 2007-ben, amikor Kaisert már jogerősen életfogytiglanira ítélték Mór miatt, egy erdőben elásva megtalálta a valódi elkövetők egyikének tárgyait. Szebenyi István azonnal értesítette a hatóságokat, és így találták meg a rendőrök az igazi tetteseket, Nagy Lászlót és Weiszdorn Róbertet. Szebenyi azóta is pereskedik, mert nem kapta meg a nyomravezetői díjat, ügye jelenleg az alkotmánybíróság előtt van.

Valóban szeretnék találkozni Edével, és úgy tudom, ő is velem. Érdekes beszélgetés lesz, abban biztos vagyok. Hiszem, hogy jó útra tér, és soha többé nem követ el semmiféle bűncselekményt

– mondta lapunknak Szebenyi István.

2002. május 9-én két fegyveres rontott be a móri Erste Bankba. Gondolkodás nélkül tüzeltek, a bent tartózkodó nyolc ember mindegyike több lövést kapott. Egyikük sem élte túl a mészárlást. Az elkövetők egyike, Nagy László a börtönben öngyilkos lett, társa, Weiszdorn Róbert jelenleg is börtönbüntetését tölti.

