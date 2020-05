Milyen édességet vehet, aki inzulinrezisztens?

Ma már óriási a választék diabetikus élelmiszerból. Ajánlunk pár tuti terméket és azt is eláruljuk, mire figyelj vásárláskor!

Fotó: Pixabay

Mit tegyen az IR-es, ha nagyon szeretne édességet enni? Amikor belekezdtem az életmódváltásba, ez merült fel első aggályként. :) Hogy majd jól le kell mondanom egy egyszerű krémesről is annak ellenére, hogy nem vagyok túl édesszájú. Nagyobbat nem is tévedhettem volna!

Ma már egészen nagy piacot szentelnek a fogyókúrázóknak, alakjukra vigyázóknak, vagy azoknak, akik egészségügyi okokból nem ehetnek hozzáadott cukrot tartalmazó termékeket. Mentes boltok, mentes cukrászdák, mentes blogok gondoskodnak róla, hogy bárki élvezhesse az édes ízeket, bár őszinte leszek, ezek a termékek tényleg sokkal drágábbak, és előfordul, hogy nem a legjobbak, némelyiknek rémes mellékíze van.

Mesterséges kontra természetes édesítők

Az édesítőszerek ma biztonsággal fogyasztható élelmiszer-adalékanyagok, erről itt írtunk bővebben. Sok mindenhez használnak inulint, szukralózt, maltitot, vagy sztíviát, esetleg eritritet. Az aszpartám már kevésbé jellemző, inkább cukormentesnek hirdetett üdítőitalokban alkalmazzák. IR-étrendben a magas kakaótartalmú étcsoki az ajánlott, én azért elcsábulok egy-egy ízesített tejcsokira is. Senki ne higgye, hogy ezek az édességek korlátlanul fogyaszthatók, mert kihagyják belőlük a cukrot!

Egy tábla diétás csoki szénhidráttartalma 55 g is lehet, tehát ezekből is csak mértékkel, kiegyensúlyozott étrend és sok mozgás mellett ajánlott fogyasztani. A karantén unalmában vagy melankóliájában persze velem is előfordult, hogy lecsúszott egy tábla csoki: odavagyok az Aldi kínálatáért, málnás fehércsokis és a nugátos táblák a kedvenceim, ezek mindketten hozzáadott cukortól mentesek. Étcsokiból a lengyel Wavel márka a kedvencem, kis diszkontokban már 450 forint körül kapható.

Óvakodj a fehérliszttől!

Sütiket illetően is szélesedik a kínálat: szupermarketekben, és szinte minden hagyományos cukrászdában is akad már egy-két fajta finomság, amit kristálycukor hozzáadása nélkül készítenek el, és árulnak általában magas áron. Azonban itt is óvatosan: sokszor a sütik alapja ugyanaz a fehérliszt, mint a többi, tradicionális édességnél, így IR-eseknek biztosan nem tesznek jót. Érdemes a paleo verziókat keresni, mert ezek általában alternatív lisztekből (mandula, kókusz) készülnek, így a szénhidráttartalmuk is jóval alacsonyabb.

Ott vannak még a kekszek, müzlik, granolák, zabpelyhek, kis tasakokban kaphatóak, és amúgy nagyon csábítanak, mert reggelire elég hozzájuk önteni egy kis forró vizet, és finom, tápláló reggelit kapunk, gondolhatnád. A zab és a magvak, teljes kiőrlésű kekszek tényleg hasznosak és finomak, de az előre csomagolt zabkásák és müzlik például tele vannak cukorral. Nézd csak meg az összetevőlistát, második vagy harmadik helyen a cukor szerepel. A zabbal, teljes kiőrlésű liszttel is óvatosan, mértékkel, mert bár nagyon jót tesznek, jóllakottság érzetet nyújtanak és lassan szívódnak fel, meglehetősen magas a szénhidráttartalmuk.

Nosalty